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"الدبوس" يخطف اسم الفردية "السعودية" من منصة "سَمِّها"

بأكثر من مليونَيْن ونصف المليون ريال

كسر اسم الفردية "السعودية" الرقم القياسي عبر منصة "سَمِّها" بعد تجاوزه أكثر من مليونَيْن ونصف المليون، مسجلاً أكبر رقم مزايدة في أسماء فرديات الإبل.

وسجل اسم الفردية "السعودية" القيمة السوقية الأعلى في منصة سَمِّها؛ إذ كسر حاجر مليونَيْن ونصف المليون، وسط تنافس كبير بين مُلاك الإبل لخطف الاسم الأكثر تميزًا. وخطف الكويتي دبوس مبارك الدبوس اسم الفردية "السعودية" عبر منصة "سَمِّها" مسجلة أعلى قيمة سوقية بمبلغ 2.700.000 ريال سعودي.

يُذكر أن منصة "سَمِّها" الخاصة بتملك أسماء منقيات وفرديات الإبل رفعت وتيرة المنافسة في قطاع الإبل منذ طرح المزايدات مطلع شهر نوفمبر الحالي. وجذبت المنصة الإلكترونية التابعة لنادي الإبل الملاك الذين تسابقوا على التوثيق، والحصول على الأسماء ذات الطابع التاريخي، المرتبطة بالعمق والإرث العريق.

وهنَّأ رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين الفائز بالاسم مبارك الدبوس معتبرًا أنه ظفر باسم كبير.

من جانبه، رفع دبوس الدبوس، مالك الإبل الشهير، شكره لنادي الإبل والقائمين عليه، مبينًا إنه كان سيدفع المبلغ الأعلى لامتلاك اسم (السعودية) لرمزيته ودلالته عند كل العرب، وعند الكويتيين على وجه الخصوص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الدبوس" يخطف اسم الفردية "السعودية" من منصة "سَمِّها"
سبق

كسر اسم الفردية "السعودية" الرقم القياسي عبر منصة "سَمِّها" بعد تجاوزه أكثر من مليونَيْن ونصف المليون، مسجلاً أكبر رقم مزايدة في أسماء فرديات الإبل.

وسجل اسم الفردية "السعودية" القيمة السوقية الأعلى في منصة سَمِّها؛ إذ كسر حاجر مليونَيْن ونصف المليون، وسط تنافس كبير بين مُلاك الإبل لخطف الاسم الأكثر تميزًا. وخطف الكويتي دبوس مبارك الدبوس اسم الفردية "السعودية" عبر منصة "سَمِّها" مسجلة أعلى قيمة سوقية بمبلغ 2.700.000 ريال سعودي.

يُذكر أن منصة "سَمِّها" الخاصة بتملك أسماء منقيات وفرديات الإبل رفعت وتيرة المنافسة في قطاع الإبل منذ طرح المزايدات مطلع شهر نوفمبر الحالي. وجذبت المنصة الإلكترونية التابعة لنادي الإبل الملاك الذين تسابقوا على التوثيق، والحصول على الأسماء ذات الطابع التاريخي، المرتبطة بالعمق والإرث العريق.

وهنَّأ رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين الفائز بالاسم مبارك الدبوس معتبرًا أنه ظفر باسم كبير.

من جانبه، رفع دبوس الدبوس، مالك الإبل الشهير، شكره لنادي الإبل والقائمين عليه، مبينًا إنه كان سيدفع المبلغ الأعلى لامتلاك اسم (السعودية) لرمزيته ودلالته عند كل العرب، وعند الكويتيين على وجه الخصوص.

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
09:12 PM
اخر تعديل
27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
03:18 AM

"الدبوس" يخطف اسم الفردية "السعودية" من منصة "سَمِّها"

بأكثر من مليونَيْن ونصف المليون ريال

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مسلّم الهواملة - الرياض
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5,502

كسر اسم الفردية "السعودية" الرقم القياسي عبر منصة "سَمِّها" بعد تجاوزه أكثر من مليونَيْن ونصف المليون، مسجلاً أكبر رقم مزايدة في أسماء فرديات الإبل.

وسجل اسم الفردية "السعودية" القيمة السوقية الأعلى في منصة سَمِّها؛ إذ كسر حاجر مليونَيْن ونصف المليون، وسط تنافس كبير بين مُلاك الإبل لخطف الاسم الأكثر تميزًا. وخطف الكويتي دبوس مبارك الدبوس اسم الفردية "السعودية" عبر منصة "سَمِّها" مسجلة أعلى قيمة سوقية بمبلغ 2.700.000 ريال سعودي.

يُذكر أن منصة "سَمِّها" الخاصة بتملك أسماء منقيات وفرديات الإبل رفعت وتيرة المنافسة في قطاع الإبل منذ طرح المزايدات مطلع شهر نوفمبر الحالي. وجذبت المنصة الإلكترونية التابعة لنادي الإبل الملاك الذين تسابقوا على التوثيق، والحصول على الأسماء ذات الطابع التاريخي، المرتبطة بالعمق والإرث العريق.

وهنَّأ رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين الفائز بالاسم مبارك الدبوس معتبرًا أنه ظفر باسم كبير.

من جانبه، رفع دبوس الدبوس، مالك الإبل الشهير، شكره لنادي الإبل والقائمين عليه، مبينًا إنه كان سيدفع المبلغ الأعلى لامتلاك اسم (السعودية) لرمزيته ودلالته عند كل العرب، وعند الكويتيين على وجه الخصوص.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,872
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,372
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,241
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