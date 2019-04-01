تدخل طبي بمستشفى المخواة ينقذ طالبًا أصيب في حادث مروري

"الموجات فوق الصوتية" أثبتت وجود سوائل في تجويف البطن

ساهمت الأجهزة الحديثة، التي وفرتها وزارة الصحة في مستشفى المخواة العام بمنطقة الباحة والتي تشمل "أشعة الموجات فوق الصوتية"، في إنقاذ حياة طالب يبلغ من العمر 22 عاماً.

وتم اكتشاف وجود سوائل داخل تجويف البطن مما استلزم إخضاع المريض لعملية جراحية تكللت بالنجاح.

وكان الطالب قد تعرض لحادث مروري، وفور وصوله إلى طوارئ مستشفى المخواة العام تم تقييم وضعه الصحي، لوحظ أنه يعاني من هبوط في ضغط الدم بالإضافة إلى تسارع في نبضات القلب.

وبعد إجراء التحاليل المخبرية الشاملة للمريض، تبين النقص في مستوى الهيموجلوبين في الدم، وعلى الفور قام الفريق المعالج بإمداده بالمحاليل الوريدية وتزويده بأكياس الدم في غرفة الإنعاش بقسم الطوارئ.

وتقرر إجراء أشعة الموجات فوق الصوتية والتي أثبتت وجود سوائل في تجويف البطن، وتم وضع المريض تحت الملاحظة بالرغم من العلاجات التحفظية ولكن حالته لم تستقر.

وبعد إعادة إجراء أشعة الموجات فوق الصوتية للمرة الثانية اتضح زيادة السوائل في تجويف البطن، فقرر الفريق المعالج نقل المريض إلى غرفة العمليات وخضع لعملية استكشافية عاجلة لإيقاف النزيف داخل البطن وأثناء العملية تبين وجود تهتك في الطحال مما استوجب استئصاله.

وبعد العملية الجراحية التي تكللت بالنجاح، استقرت حالة المريض ونقل إلى العناية الفائقة بالمستشفى ومكث فيها عدة أيام وتحسنت حالته الصحية وغادر بعدها المستشفى.