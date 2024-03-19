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إسمنت حائل تخفض العمل٥٠٪؜ حتى نهاية مارس وتؤكد التزامها بطلبات العملاء

قررت اعتماد نظام العمل عن بعد ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

قررت إسمنت حائل، اليوم الخميس، اعتماد نظام ‫العمل عن بُعد حتى 50% من منسوبيها إلى نهاية شهر مارس 2020م، وذلك كأحد الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، أكدت الشركة عبر حسابها بتويتر، التزامها تجاه العملاء، علماً بأنه لن يكون هناك أي تأثير على وفاء الشركة بالتزاماتها تجاه العملاء وتوفير جميع الطلبات باستمرار ساعات العمل بالمصنع وتطبيق الاحترازات.

وكان عامر العامر مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية بالشركة، قد التقى الدكتور حمود الشمري مدير صحة حائل للتعرف على الإجراءات الاحترازية في مكافحة العدوى والتعاون في الوقاية من كورونا بهدف حماية منشآت إسمنت حائل وسلامة منسوبيها.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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إسمنت حائل تخفض العمل٥٠٪؜ حتى نهاية مارس وتؤكد التزامها بطلبات العملاء
سبق

قررت إسمنت حائل، اليوم الخميس، اعتماد نظام ‫العمل عن بُعد حتى 50% من منسوبيها إلى نهاية شهر مارس 2020م، وذلك كأحد الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، أكدت الشركة عبر حسابها بتويتر، التزامها تجاه العملاء، علماً بأنه لن يكون هناك أي تأثير على وفاء الشركة بالتزاماتها تجاه العملاء وتوفير جميع الطلبات باستمرار ساعات العمل بالمصنع وتطبيق الاحترازات.

وكان عامر العامر مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية بالشركة، قد التقى الدكتور حمود الشمري مدير صحة حائل للتعرف على الإجراءات الاحترازية في مكافحة العدوى والتعاون في الوقاية من كورونا بهدف حماية منشآت إسمنت حائل وسلامة منسوبيها.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
08:50 PM

إسمنت حائل تخفض العمل٥٠٪؜ حتى نهاية مارس وتؤكد التزامها بطلبات العملاء

قررت اعتماد نظام العمل عن بعد ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

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خالد السليمي - حائل
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187

قررت إسمنت حائل، اليوم الخميس، اعتماد نظام ‫العمل عن بُعد حتى 50% من منسوبيها إلى نهاية شهر مارس 2020م، وذلك كأحد الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، أكدت الشركة عبر حسابها بتويتر، التزامها تجاه العملاء، علماً بأنه لن يكون هناك أي تأثير على وفاء الشركة بالتزاماتها تجاه العملاء وتوفير جميع الطلبات باستمرار ساعات العمل بالمصنع وتطبيق الاحترازات.

وكان عامر العامر مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية بالشركة، قد التقى الدكتور حمود الشمري مدير صحة حائل للتعرف على الإجراءات الاحترازية في مكافحة العدوى والتعاون في الوقاية من كورونا بهدف حماية منشآت إسمنت حائل وسلامة منسوبيها.

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