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غدًا افتتاح المؤتمر الدولي لأمراض القلب بمستشفى سليمان الحبيب بالسويدي

بحضور أكثر من "700" ممارس صحي.. ومشاركة "30" محاضرًا

تنطلق غدًا الخميس -بمشيئة الله- فعاليات المؤتمر الدولي لأمراض القلب الذي تنظمه مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، حضوريًّا بمستشفى المجموعة بالسويدي، ويناقش فيه "30" محاضرًا أحدث ما وصل إليه العلم في تشخيص وعلاج القصور القلبي، من خلال "24" محاضرة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كساعات تدريب بواقع "11" ساعة.

ذكر ذلك الدكتور عوض العمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية، الذي أضاف قائلًا: إن المؤتمر سيستمر لمدة يومين، ويتركز النقاش فيه على علاج القصور القلبي، واضطرابات ضربات القلب، بالإضافة إلى عرض أحدث التقنيات في علاج أمراض القلب الشائعة، ودور الأشعة في تشخيصها، ويسعى المؤتمر إلى تحديث المعرفة ونقلها عبر نخبة من الخبراء المشاركين إلى الكوادر الصحية المتخصصة في أمراض القلب من أطباء، وممرضين، وصيادلة، وكذلك الأكاديميين.

وأضاف الدكتور العمري أن هذا المؤتمر يكتسب أهمية خاصة، بالنظر إلى قيمة الخبراء المشاركين فيه؛ إذ إنهم من الأسماء الكبيرة التي لها ثقل على المستوى العلمي والعالمي، إضافة إلى أهمية الموضوعات المدرجة في جدول أعمال المؤتمر، ولكل ذلك نؤكد أنه يمثل فرصة كبيرة لنقل الخبرات والتجارب والمعارف الجديدة، الأمر الذي سيسهم بشكل مباشر في تحسين جودة وكفاءة الكوادر الطبية في هذا التخصص المهم، بما يعود بالنفع على المرضى.

من جانبه توقع الدكتور وليد الحبيب رئيس اللجنة العلمية الخاصة بالمؤتمر، أن يتجاوز عدد الحضور "1000" من الأطباء والممارسين الصحيين، وهو الأمر الذي بالتأكيد سيسهم في شمولية وتحسين جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية.

وأضاف أن من ضمن الفعاليات معرض تُشارك فيه مجموعة من الشركات المتخصصة والراعية، التي تعرض فيه أحدث التقنيات والمنتجات الدوائية والعلاجية، وخدماتها التقنية في مجال أمراض القلب.

جدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تنظم بصفة دورية مثل هذه الملتقيات والأنشطة العلمية؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وانطلاقًا من مسؤولياتها العلمية والطبية والاجتماعية، من أجل تحقيق أعلى مستويات الكفاءة للكوادر الوطنية في كل التخصصات الطبية وخاصة الدقيقة منها، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غدًا افتتاح المؤتمر الدولي لأمراض القلب بمستشفى سليمان الحبيب بالسويدي
سبق

تنطلق غدًا الخميس -بمشيئة الله- فعاليات المؤتمر الدولي لأمراض القلب الذي تنظمه مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، حضوريًّا بمستشفى المجموعة بالسويدي، ويناقش فيه "30" محاضرًا أحدث ما وصل إليه العلم في تشخيص وعلاج القصور القلبي، من خلال "24" محاضرة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كساعات تدريب بواقع "11" ساعة.

ذكر ذلك الدكتور عوض العمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية، الذي أضاف قائلًا: إن المؤتمر سيستمر لمدة يومين، ويتركز النقاش فيه على علاج القصور القلبي، واضطرابات ضربات القلب، بالإضافة إلى عرض أحدث التقنيات في علاج أمراض القلب الشائعة، ودور الأشعة في تشخيصها، ويسعى المؤتمر إلى تحديث المعرفة ونقلها عبر نخبة من الخبراء المشاركين إلى الكوادر الصحية المتخصصة في أمراض القلب من أطباء، وممرضين، وصيادلة، وكذلك الأكاديميين.

وأضاف الدكتور العمري أن هذا المؤتمر يكتسب أهمية خاصة، بالنظر إلى قيمة الخبراء المشاركين فيه؛ إذ إنهم من الأسماء الكبيرة التي لها ثقل على المستوى العلمي والعالمي، إضافة إلى أهمية الموضوعات المدرجة في جدول أعمال المؤتمر، ولكل ذلك نؤكد أنه يمثل فرصة كبيرة لنقل الخبرات والتجارب والمعارف الجديدة، الأمر الذي سيسهم بشكل مباشر في تحسين جودة وكفاءة الكوادر الطبية في هذا التخصص المهم، بما يعود بالنفع على المرضى.

من جانبه توقع الدكتور وليد الحبيب رئيس اللجنة العلمية الخاصة بالمؤتمر، أن يتجاوز عدد الحضور "1000" من الأطباء والممارسين الصحيين، وهو الأمر الذي بالتأكيد سيسهم في شمولية وتحسين جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية.

وأضاف أن من ضمن الفعاليات معرض تُشارك فيه مجموعة من الشركات المتخصصة والراعية، التي تعرض فيه أحدث التقنيات والمنتجات الدوائية والعلاجية، وخدماتها التقنية في مجال أمراض القلب.

جدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تنظم بصفة دورية مثل هذه الملتقيات والأنشطة العلمية؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وانطلاقًا من مسؤولياتها العلمية والطبية والاجتماعية، من أجل تحقيق أعلى مستويات الكفاءة للكوادر الوطنية في كل التخصصات الطبية وخاصة الدقيقة منها، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
08:40 AM

غدًا افتتاح المؤتمر الدولي لأمراض القلب بمستشفى سليمان الحبيب بالسويدي

بحضور أكثر من "700" ممارس صحي.. ومشاركة "30" محاضرًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق غدًا الخميس -بمشيئة الله- فعاليات المؤتمر الدولي لأمراض القلب الذي تنظمه مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، حضوريًّا بمستشفى المجموعة بالسويدي، ويناقش فيه "30" محاضرًا أحدث ما وصل إليه العلم في تشخيص وعلاج القصور القلبي، من خلال "24" محاضرة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كساعات تدريب بواقع "11" ساعة.

ذكر ذلك الدكتور عوض العمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية، الذي أضاف قائلًا: إن المؤتمر سيستمر لمدة يومين، ويتركز النقاش فيه على علاج القصور القلبي، واضطرابات ضربات القلب، بالإضافة إلى عرض أحدث التقنيات في علاج أمراض القلب الشائعة، ودور الأشعة في تشخيصها، ويسعى المؤتمر إلى تحديث المعرفة ونقلها عبر نخبة من الخبراء المشاركين إلى الكوادر الصحية المتخصصة في أمراض القلب من أطباء، وممرضين، وصيادلة، وكذلك الأكاديميين.

وأضاف الدكتور العمري أن هذا المؤتمر يكتسب أهمية خاصة، بالنظر إلى قيمة الخبراء المشاركين فيه؛ إذ إنهم من الأسماء الكبيرة التي لها ثقل على المستوى العلمي والعالمي، إضافة إلى أهمية الموضوعات المدرجة في جدول أعمال المؤتمر، ولكل ذلك نؤكد أنه يمثل فرصة كبيرة لنقل الخبرات والتجارب والمعارف الجديدة، الأمر الذي سيسهم بشكل مباشر في تحسين جودة وكفاءة الكوادر الطبية في هذا التخصص المهم، بما يعود بالنفع على المرضى.

من جانبه توقع الدكتور وليد الحبيب رئيس اللجنة العلمية الخاصة بالمؤتمر، أن يتجاوز عدد الحضور "1000" من الأطباء والممارسين الصحيين، وهو الأمر الذي بالتأكيد سيسهم في شمولية وتحسين جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية.

وأضاف أن من ضمن الفعاليات معرض تُشارك فيه مجموعة من الشركات المتخصصة والراعية، التي تعرض فيه أحدث التقنيات والمنتجات الدوائية والعلاجية، وخدماتها التقنية في مجال أمراض القلب.

جدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تنظم بصفة دورية مثل هذه الملتقيات والأنشطة العلمية؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وانطلاقًا من مسؤولياتها العلمية والطبية والاجتماعية، من أجل تحقيق أعلى مستويات الكفاءة للكوادر الوطنية في كل التخصصات الطبية وخاصة الدقيقة منها، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين.

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