البروفيسورة الحمود تحصد جائزة الصحة العالمية "لمكافحة السرطان"

تقديراً لجهودها وإسهاماتها في مجال مكافحته والوقاية منه

حصلت البروفيسورة سمر بنت جابر الحمود؛ استشارية جراحة أورام القولون والمستقيم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، على جائزة دولة الكويت لمكافحة السرطان لإقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية لعام 2019؛ تقديراً لجهودها وإسهاماتها في مجال مكافحة السرطان والوقاية منه.

وتعد الجائزة واحدة من عديد من الجوائز التي تديرها منظمة الصحة العالمية والتي تمنح جوائزها تقديراً لجهود العلماء والباحثين المتميزين الذين قدموا إسهامات بارزة وأبحاثاً متميزة في مجال مكافحة السرطان والوقاية منه، وذلك من خلال المساهمة في صياغة إستراتيجيات وطنية، وتنفيذها بنجاح في مجال مرض السرطان مما يسهم في تعزيز الصحة العامة.

وسلّم الدكتور أحمد المنظري؛ المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الجائزه للبروفيسورة الحمود؛ في مقر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بالقاهرة، الذي يعدُّ واحداً من ستة مكاتب إقليمية للمنظمة حول العالم، ويقدِّم خدماته لإقليم شرق المتوسط الذي يضم 21 دولة عضواً ويبلغ عدد سكانه 679 مليون نسمة تقريباً.

وعبّرت الدكتورة الحمود؛ التي تعد أول طبيبة من المملكة العربية السعودية تحصل على هذه الجائزة، عن شعورها بالفخر والاعتزاز لهذا التقدير الذى يعكس المستوى الرفيع الذي وصلت إليه الكفاءات السعودية في المساهمة الفعالة في مجال مكافحة السرطان والوقاية منه، وتعزيزاً لدور المرأة السعودية وحضورها المؤثر في الأوساط العلمية العالمية نظير الدعم الكبير الذي تحظى به من قيادة البلاد المباركة.

يُشار إلى أن الدكتورة الحمود؛ سبق أن تم اختيارها لترؤس لجنة تحكيم الأبحاث العلمية في مجال السرطان التابعة للوكالة الدولية لأبحاث السرطان وتعد خبيرة إقليمية في مجال الكشف المبكر لسرطان القولون والمستقيم والوقاية منه، كما أنها شاركت في إعداد وصياغة عديد من الإصدارات والتوصيات المحلية والدولية والإقليمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية في مجال مكافحة السرطان والوقاية منه.