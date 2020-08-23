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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل

تؤدي إلى تدنٍ للرؤية وتستمر حتى السادسة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات الجنوبية والغربية للمنطقة والمراكز والقرى التابعة لها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات الجنوبية والغربية للمنطقة والمراكز والقرى التابعة لها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
12:22 PM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل

تؤدي إلى تدنٍ للرؤية وتستمر حتى السادسة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات الجنوبية والغربية للمنطقة والمراكز والقرى التابعة لها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

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