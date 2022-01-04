صفعة قوية من سفير المملكة بلبنان لـ"نصر اللات": "أَبي رغال" وأكاذيبه!

ما لبث "حسن نصر الله" أن ينهي خطابه أمس، وهو يحاول من خلاله تبرير سقوطه في الوحل الفارسي بالإسقاط على المملكة بتهم كاذبة، حتى جاءه الرد سريعاً من سفير المملكة في لبنان الدكتور وليد بخاري عندما كتب على صفحته في "تويتر": "افتِراءَاتُ أَبِي رِغَال العَصْرِ وَأكاذيبه لا يَستُرهَا اللَّيلُ وَإن طالَ وَلا مَغِيبُ الشَّمسِ وَلَو حُرِمَتِ الشُّرُوقَ والزَّوال". هذا الوصف المنطبق على شخصية "نصر الله" التي ارتمت في أحضان الفرس ضد الدول العربية، تفسره قصة "أبو رغال" قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل "أبي رغال"؟ الخائن "أبو رغال" شخصية عربية توصف بأنها رمز الخيانة، حتى كان ينعت كل خائن عربي بأبي رغال، وكان للعرب قبل الإسلام شعيرة تتمثل في رجم قبر "أبو رغال" بعد الحج، وظلت هذه الشعيرة في الفترة بين غزو أبرهة الأشرم حاكم اليمن من قبل النجاشي ملك الحبشة عام الفيل 571 ميلادية وحتى ظهور الإسلام. و"أبو رغال" هو الدليل العربي لجيش أبرهة، فما كان الأحباش يعرفون مكان الكعبة وكلما جاؤوا بدليل من العرب ليدلهم على طريق الكعبة يرفض مهما عرضوا عليه من مال، ولم يقبل هذا العمل سوى "أبو رغال" فكان جزاؤه من جنس عمله أن نعت كل خائن للعرب بعده بأبي رغال. أبرهة الحبشة ووفق ما تناقله المؤرخين أن أبرهة الحبشي بنى بيتًا سماه القُلَّيْسَ، وأراد أن يحول العرب من الحج للكعبة إلى الحج لبيته الذهبي هذا بصنعاء اليمن، وما كان للعرب أن يتحولوا عن بيت الله ولو نصبوا فيه الأصنام، فغاط أعرابي في بيت أبرهة يوم تدشينه وافتتاحه، فأقسم أبرهة ليهدمن الكعبة التي يصر العرب على الحج إليها دون بيته القليس الذي بناه باليمن، وجهز جيشًا يتقدمه فيلٌ لهدم الكعبة، ولكنه وجنوده كانوا لا يعرفون الطريق إلى مكة، فهم أحباش، فكانت الحاجة إلى دليل. ولم يرض بهذا العمل من بين عرب اليمن سوى "أبي رِغال"، وتقدم أبرهة خلف دليله نحو بيت الله، ولم يكن لأهل مكة وزعيمهم "عبدالمطلب بن هاشم" قِبل بصد الجيش، واستولى الجيش على إبل لزعيم مكة "عبدالمطلب" الذي أخلى مكة من سكانها وصعدوا لجبالها تاركين البيت لربه يحميه، فهم في ذلك الوقت لا قبل لهم بجيش أبرهة، ولما قابل "عبدالمطلب" أبرهة ليفاوضه طلب منه الإبل قائلاً: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، وأرسل الله على جيش أبرهة الأشرم طيرًا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول وهلك الجيش ومعهم "أبورغال" وبقي بيت الله . كذاب العصر هذه الخيانة الملتصقة حولت شخصية "أبي رغال" في كتب التاريخ العربي إلى شخصية تذكر باحتقار وازدراء لأنه لم يعرف عن العرب في ذلك الحين من يخون قومه مقابل أجر معلوم، وهو ما يفعله فعلاً حسن نصر الله باللبنانيين والعرب منذ أن تولى سكرتارية حزب الشيطان وحتى هذه اللحظة، وهو ما قاله الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد في تغريدة سارت بها الركبان: "فعلًا ليس هناك لقب أكثر مناسبة من هذا لكذاب العصر ودجاله، سماجة السيء جرذ الضاحية: أيا أكذب الفُجّار أصلًا وتُقيةً ‏ألا هل تغطّي الشمس منك المزاعم ‏تقول نقيض الشيء والشيء ذاتَه ‏ولستَ بنصر الله أنت الهزائم ‏فنحن جنود الله لستم بحزبهِ ‏ولا أنتم الأنصار تأبى المكارم!"

صفعة قوية من سفير المملكة بلبنان لـ"نصر اللات": "أَبي رغال" وأكاذيبه! محمد حضاض سبق 2022-01-04 ما لبث "حسن نصر الله" أن ينهي خطابه أمس، وهو يحاول من خلاله تبرير سقوطه في الوحل الفارسي بالإسقاط على المملكة بتهم كاذبة، حتى جاءه الرد سريعاً من سفير المملكة في لبنان الدكتور وليد بخاري عندما كتب على صفحته في "تويتر": "افتِراءَاتُ أَبِي رِغَال العَصْرِ وَأكاذيبه لا يَستُرهَا اللَّيلُ وَإن طالَ وَلا مَغِيبُ الشَّمسِ وَلَو حُرِمَتِ الشُّرُوقَ والزَّوال".



هذا الوصف المنطبق على شخصية "نصر الله" التي ارتمت في أحضان الفرس ضد الدول العربية، تفسره قصة "أبو رغال" قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل "أبي رغال"؟



الخائن

"أبو رغال" شخصية عربية توصف بأنها رمز الخيانة، حتى كان ينعت كل خائن عربي بأبي رغال، وكان للعرب قبل الإسلام شعيرة تتمثل في رجم قبر "أبو رغال" بعد الحج، وظلت هذه الشعيرة في الفترة بين غزو أبرهة الأشرم حاكم اليمن من قبل النجاشي ملك الحبشة عام الفيل 571 ميلادية وحتى ظهور الإسلام.



و"أبو رغال" هو الدليل العربي لجيش أبرهة، فما كان الأحباش يعرفون مكان الكعبة وكلما جاؤوا بدليل من العرب ليدلهم على طريق الكعبة يرفض مهما عرضوا عليه من مال، ولم يقبل هذا العمل سوى "أبو رغال" فكان جزاؤه من جنس عمله أن نعت كل خائن للعرب بعده بأبي رغال.



أبرهة الحبشة

ووفق ما تناقله المؤرخين أن أبرهة الحبشي بنى بيتًا سماه القُلَّيْسَ، وأراد أن يحول العرب من الحج للكعبة إلى الحج لبيته الذهبي هذا بصنعاء اليمن، وما كان للعرب أن يتحولوا عن بيت الله ولو نصبوا فيه الأصنام، فغاط أعرابي في بيت أبرهة يوم تدشينه وافتتاحه، فأقسم أبرهة ليهدمن الكعبة التي يصر العرب على الحج إليها دون بيته القليس الذي بناه باليمن، وجهز جيشًا يتقدمه فيلٌ لهدم الكعبة، ولكنه وجنوده كانوا لا يعرفون الطريق إلى مكة، فهم أحباش، فكانت الحاجة إلى دليل.



ولم يرض بهذا العمل من بين عرب اليمن سوى "أبي رِغال"، وتقدم أبرهة خلف دليله نحو بيت الله، ولم يكن لأهل مكة وزعيمهم "عبدالمطلب بن هاشم" قِبل بصد الجيش، واستولى الجيش على إبل لزعيم مكة "عبدالمطلب" الذي أخلى مكة من سكانها وصعدوا لجبالها تاركين البيت لربه يحميه، فهم في ذلك الوقت لا قبل لهم بجيش أبرهة، ولما قابل "عبدالمطلب" أبرهة ليفاوضه طلب منه الإبل قائلاً: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، وأرسل الله على جيش أبرهة الأشرم طيرًا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول وهلك الجيش ومعهم "أبورغال" وبقي بيت الله .



كذاب العصر

هذه الخيانة الملتصقة حولت شخصية "أبي رغال" في كتب التاريخ العربي إلى شخصية تذكر باحتقار وازدراء لأنه لم يعرف عن العرب في ذلك الحين من يخون قومه مقابل أجر معلوم، وهو ما يفعله فعلاً حسن نصر الله باللبنانيين والعرب منذ أن تولى سكرتارية حزب الشيطان وحتى هذه اللحظة، وهو ما قاله الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد في تغريدة سارت بها الركبان: "فعلًا ليس هناك لقب أكثر مناسبة من هذا لكذاب العصر ودجاله، سماجة السيء جرذ الضاحية:

أيا أكذب الفُجّار أصلًا وتُقيةً

‏ألا هل تغطّي الشمس منك المزاعم

‏تقول نقيض الشيء والشيء ذاتَه

‏ولستَ بنصر الله أنت الهزائم

‏فنحن جنود الله لستم بحزبهِ

‏ولا أنتم الأنصار تأبى المكارم!"

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443 02:20 PM

صفعة قوية من سفير المملكة بلبنان لـ"نصر اللات": "أَبي رغال" وأكاذيبه! قال: افتراءات لا يسترها اللَّيل ولا مغيب الشمس ولو حرمت الشروق والزوال





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ما لبث "حسن نصر الله" أن ينهي خطابه أمس، وهو يحاول من خلاله تبرير سقوطه في الوحل الفارسي بالإسقاط على المملكة بتهم كاذبة، حتى جاءه الرد سريعاً من سفير المملكة في لبنان الدكتور وليد بخاري عندما كتب على صفحته في "تويتر": "افتِراءَاتُ أَبِي رِغَال العَصْرِ وَأكاذيبه لا يَستُرهَا اللَّيلُ وَإن طالَ وَلا مَغِيبُ الشَّمسِ وَلَو حُرِمَتِ الشُّرُوقَ والزَّوال".



هذا الوصف المنطبق على شخصية "نصر الله" التي ارتمت في أحضان الفرس ضد الدول العربية، تفسره قصة "أبو رغال" قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل "أبي رغال"؟



الخائن

"أبو رغال" شخصية عربية توصف بأنها رمز الخيانة، حتى كان ينعت كل خائن عربي بأبي رغال، وكان للعرب قبل الإسلام شعيرة تتمثل في رجم قبر "أبو رغال" بعد الحج، وظلت هذه الشعيرة في الفترة بين غزو أبرهة الأشرم حاكم اليمن من قبل النجاشي ملك الحبشة عام الفيل 571 ميلادية وحتى ظهور الإسلام.



و"أبو رغال" هو الدليل العربي لجيش أبرهة، فما كان الأحباش يعرفون مكان الكعبة وكلما جاؤوا بدليل من العرب ليدلهم على طريق الكعبة يرفض مهما عرضوا عليه من مال، ولم يقبل هذا العمل سوى "أبو رغال" فكان جزاؤه من جنس عمله أن نعت كل خائن للعرب بعده بأبي رغال.



أبرهة الحبشة

ووفق ما تناقله المؤرخين أن أبرهة الحبشي بنى بيتًا سماه القُلَّيْسَ، وأراد أن يحول العرب من الحج للكعبة إلى الحج لبيته الذهبي هذا بصنعاء اليمن، وما كان للعرب أن يتحولوا عن بيت الله ولو نصبوا فيه الأصنام، فغاط أعرابي في بيت أبرهة يوم تدشينه وافتتاحه، فأقسم أبرهة ليهدمن الكعبة التي يصر العرب على الحج إليها دون بيته القليس الذي بناه باليمن، وجهز جيشًا يتقدمه فيلٌ لهدم الكعبة، ولكنه وجنوده كانوا لا يعرفون الطريق إلى مكة، فهم أحباش، فكانت الحاجة إلى دليل.



ولم يرض بهذا العمل من بين عرب اليمن سوى "أبي رِغال"، وتقدم أبرهة خلف دليله نحو بيت الله، ولم يكن لأهل مكة وزعيمهم "عبدالمطلب بن هاشم" قِبل بصد الجيش، واستولى الجيش على إبل لزعيم مكة "عبدالمطلب" الذي أخلى مكة من سكانها وصعدوا لجبالها تاركين البيت لربه يحميه، فهم في ذلك الوقت لا قبل لهم بجيش أبرهة، ولما قابل "عبدالمطلب" أبرهة ليفاوضه طلب منه الإبل قائلاً: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، وأرسل الله على جيش أبرهة الأشرم طيرًا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول وهلك الجيش ومعهم "أبورغال" وبقي بيت الله .



كذاب العصر

هذه الخيانة الملتصقة حولت شخصية "أبي رغال" في كتب التاريخ العربي إلى شخصية تذكر باحتقار وازدراء لأنه لم يعرف عن العرب في ذلك الحين من يخون قومه مقابل أجر معلوم، وهو ما يفعله فعلاً حسن نصر الله باللبنانيين والعرب منذ أن تولى سكرتارية حزب الشيطان وحتى هذه اللحظة، وهو ما قاله الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد في تغريدة سارت بها الركبان: "فعلًا ليس هناك لقب أكثر مناسبة من هذا لكذاب العصر ودجاله، سماجة السيء جرذ الضاحية:

أيا أكذب الفُجّار أصلًا وتُقيةً

‏ألا هل تغطّي الشمس منك المزاعم

‏تقول نقيض الشيء والشيء ذاتَه

‏ولستَ بنصر الله أنت الهزائم

‏فنحن جنود الله لستم بحزبهِ

‏ولا أنتم الأنصار تأبى المكارم!"