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المملكة تُعرب عن إدانتها للتفجير قرب السفارة الأمريكية في تونس

قدّمت العزاء والمواساة لذوي الضحية وتمنيات الشفاء للمصابين

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية قُرب السفارة الأمريكية في تونس العاصمة، والذي تَسَبّب في مقتل رجل أمن وإصابة آخرين.

وجددت وزارة الخارجية، التأكيد على موقف المملكة العربية السعودية الرافض لكافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب.

وأكدت وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية التونسية الشقيقة في مواجهة كل ما يعكر صفو أمنها واستقرارها.

وقدّمت العزاء والمواساة، لذوي الضحية، وللحكومة والشعب التونسي الشقيق، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وزارة الخارجية السفارة الأمريكية في تونس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تُعرب عن إدانتها للتفجير قرب السفارة الأمريكية في تونس
سبق

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية قُرب السفارة الأمريكية في تونس العاصمة، والذي تَسَبّب في مقتل رجل أمن وإصابة آخرين.

وجددت وزارة الخارجية، التأكيد على موقف المملكة العربية السعودية الرافض لكافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب.

وأكدت وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية التونسية الشقيقة في مواجهة كل ما يعكر صفو أمنها واستقرارها.

وقدّمت العزاء والمواساة، لذوي الضحية، وللحكومة والشعب التونسي الشقيق، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
05:36 PM

المملكة تُعرب عن إدانتها للتفجير قرب السفارة الأمريكية في تونس

قدّمت العزاء والمواساة لذوي الضحية وتمنيات الشفاء للمصابين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
596

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية قُرب السفارة الأمريكية في تونس العاصمة، والذي تَسَبّب في مقتل رجل أمن وإصابة آخرين.

وجددت وزارة الخارجية، التأكيد على موقف المملكة العربية السعودية الرافض لكافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب.

وأكدت وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية التونسية الشقيقة في مواجهة كل ما يعكر صفو أمنها واستقرارها.

وقدّمت العزاء والمواساة، لذوي الضحية، وللحكومة والشعب التونسي الشقيق، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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