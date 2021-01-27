النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. بلدية محافظة الحائط تخالف 18منشأة في المحافظة

شملت عدداً من المطاعم والبوفيهات ومحالّ الوجبات السريعة

رصدت بلدية محافظة الحائط، ممثلةً في قسم صحة البيئة جملةً من المخالفات الصحية على 18 محلاً في المحافظة، شملت عدداً من المطاعم والبوفيهات ومحالّ الوجبات السريعة، خلال جولة ميدانية للمراقبين في صحة البيئة، ضمن برنامج وزارة الشؤون البلدية والقروية لسلامة الغذاء "غذاؤكم أمانة".

وكانت الحملة الرقابية استهدفت الرقابة على مستوى النظافة العامة، ونظافة أماكن التحضير، ومناطق التخزين والحفظ، والشهادات الصحية للعاملين، ومصادرة المواد المستخدمة وتواريخ الصلاحية، وطبّق مراقبو صحة البيئة لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين، مع وضع جدول زمني لتصحيح المخالفات وإدراجهم ضمن برنامج المراقبة الدورية.

وبيّنت بلدية محافظة الحائط أن تكثيف الحملات الرقابية هدفه رفع كفاءة المعروضات من الأطعمة والمواد الغذائية، والحد من المخالفة للاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية؛ حفاظاً على سلامة المستهلك.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بالصور.. بلدية محافظة الحائط تخالف 18منشأة في المحافظة
سبق

رصدت بلدية محافظة الحائط، ممثلةً في قسم صحة البيئة جملةً من المخالفات الصحية على 18 محلاً في المحافظة، شملت عدداً من المطاعم والبوفيهات ومحالّ الوجبات السريعة، خلال جولة ميدانية للمراقبين في صحة البيئة، ضمن برنامج وزارة الشؤون البلدية والقروية لسلامة الغذاء "غذاؤكم أمانة".

وكانت الحملة الرقابية استهدفت الرقابة على مستوى النظافة العامة، ونظافة أماكن التحضير، ومناطق التخزين والحفظ، والشهادات الصحية للعاملين، ومصادرة المواد المستخدمة وتواريخ الصلاحية، وطبّق مراقبو صحة البيئة لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين، مع وضع جدول زمني لتصحيح المخالفات وإدراجهم ضمن برنامج المراقبة الدورية.

وبيّنت بلدية محافظة الحائط أن تكثيف الحملات الرقابية هدفه رفع كفاءة المعروضات من الأطعمة والمواد الغذائية، والحد من المخالفة للاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية؛ حفاظاً على سلامة المستهلك.

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
06:54 PM

بالصور.. بلدية محافظة الحائط تخالف 18منشأة في المحافظة

شملت عدداً من المطاعم والبوفيهات ومحالّ الوجبات السريعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
73

رصدت بلدية محافظة الحائط، ممثلةً في قسم صحة البيئة جملةً من المخالفات الصحية على 18 محلاً في المحافظة، شملت عدداً من المطاعم والبوفيهات ومحالّ الوجبات السريعة، خلال جولة ميدانية للمراقبين في صحة البيئة، ضمن برنامج وزارة الشؤون البلدية والقروية لسلامة الغذاء "غذاؤكم أمانة".

وكانت الحملة الرقابية استهدفت الرقابة على مستوى النظافة العامة، ونظافة أماكن التحضير، ومناطق التخزين والحفظ، والشهادات الصحية للعاملين، ومصادرة المواد المستخدمة وتواريخ الصلاحية، وطبّق مراقبو صحة البيئة لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين، مع وضع جدول زمني لتصحيح المخالفات وإدراجهم ضمن برنامج المراقبة الدورية.

وبيّنت بلدية محافظة الحائط أن تكثيف الحملات الرقابية هدفه رفع كفاءة المعروضات من الأطعمة والمواد الغذائية، والحد من المخالفة للاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية؛ حفاظاً على سلامة المستهلك.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,900
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,576
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,655
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,639

كاريكاتير

حقوق الغفران

المقالات

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

عبدالرحمن القحطاني
كلنا أمانة!

كلنا أمانة!

صالح مطر الغامدي
مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة