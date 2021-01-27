بالصور.. بلدية محافظة الحائط تخالف 18منشأة في المحافظة

شملت عدداً من المطاعم والبوفيهات ومحالّ الوجبات السريعة

رصدت بلدية محافظة الحائط، ممثلةً في قسم صحة البيئة جملةً من المخالفات الصحية على 18 محلاً في المحافظة، شملت عدداً من المطاعم والبوفيهات ومحالّ الوجبات السريعة، خلال جولة ميدانية للمراقبين في صحة البيئة، ضمن برنامج وزارة الشؤون البلدية والقروية لسلامة الغذاء "غذاؤكم أمانة".

وكانت الحملة الرقابية استهدفت الرقابة على مستوى النظافة العامة، ونظافة أماكن التحضير، ومناطق التخزين والحفظ، والشهادات الصحية للعاملين، ومصادرة المواد المستخدمة وتواريخ الصلاحية، وطبّق مراقبو صحة البيئة لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين، مع وضع جدول زمني لتصحيح المخالفات وإدراجهم ضمن برنامج المراقبة الدورية.

وبيّنت بلدية محافظة الحائط أن تكثيف الحملات الرقابية هدفه رفع كفاءة المعروضات من الأطعمة والمواد الغذائية، والحد من المخالفة للاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية؛ حفاظاً على سلامة المستهلك.