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"الصحة": بدء التقديم للحصول على جائزة أداء الصحة في دورتها الرابعة

تشمل 6 مسارات رئيسية من بينها "الاستجابة لكوفيد-19" والتعافي منه

أعلنت وزارة الصحة عن بدء التقديم للحصول على جائزة أداء الصحة؛ وذلك في دورتها الرابعة التي تشمل ستة مسارات رئيسية هي: الاستجابة لكوفيد-19، التعافي من كوفيد-19، أداء الصحة، تبني الخدمات الجديدة مثل الطب الاتصالي، وخدمات برنامج موعد، إلى جانب مسارين آخرين يُعنيان بالمبادرات الوطنية والمشاركات الدولية؛ حيث تأتي عدد من الفئات تحت كل مسار من هذه المسارات.

وخلال موسم هذا العام؛ توسع مدار الجائزة ليشمل النطاقين الإقليمي والدولي؛ وذلك بهدف إبراز جهود المملكة في التصدي لجائحة كورونا والمحافظة على استقرار النظام الصحي، إضافة إلى استعراض أبرز قصص النجاح في القطاعات والمنشآت خلال العام المنصرم، والذي واجهت فيه العديد من المصاعب والعوائق والتحديات، إلى جانب الاطلاع على أبرز الممارسات العالمية في الاستجابة للوباء والابتكارات خاصة في مجالات البحوث والرعاية المتكاملة.

وتعتبر جائزة أداء الصحة إحدى مبادرات برنامج أداء الصحة الذي يعد أحد مبادرات التحول في القطاع الصحي؛ بهدف تحسين جودة الخدمات وتسهيل الوصول لها؛ وذلك عبر العمل على مستهدفات استراتيجية للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل البرنامج على التوسع المستمر في المحاور والنطاقات والخدمات وتعزيز الشراكات مع كل الجهات في المنظومة الصحية لتحقيق الأهداف المشتركة التي من شأنها تعزيز كفاءة النظام الصحي.

تجدر الإشارة إلى أنه على الراغبين في التقديم على الجائزة زيارة موقع وزارة الصحة الرسمي والاطلاع على كل التفاصيل ومعايير المنافسة عبر الرابط: https://hsp.moh.gov.sa/Survey/TJLnCaTJCN41.

ويمكن للمهتمين الوصول لتفاصيل أكثر عن البرنامج والجائزة عبر زيارة قنوات التواصل الخاصة على العناوين التالية: البريد الإلكتروني adaahealth@moh.gov.sa، وتويتر @Adaa_Health، وLinkedin: https://www.linkedin.com/company/adaahealth.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": بدء التقديم للحصول على جائزة أداء الصحة في دورتها الرابعة
سبق

أعلنت وزارة الصحة عن بدء التقديم للحصول على جائزة أداء الصحة؛ وذلك في دورتها الرابعة التي تشمل ستة مسارات رئيسية هي: الاستجابة لكوفيد-19، التعافي من كوفيد-19، أداء الصحة، تبني الخدمات الجديدة مثل الطب الاتصالي، وخدمات برنامج موعد، إلى جانب مسارين آخرين يُعنيان بالمبادرات الوطنية والمشاركات الدولية؛ حيث تأتي عدد من الفئات تحت كل مسار من هذه المسارات.

وخلال موسم هذا العام؛ توسع مدار الجائزة ليشمل النطاقين الإقليمي والدولي؛ وذلك بهدف إبراز جهود المملكة في التصدي لجائحة كورونا والمحافظة على استقرار النظام الصحي، إضافة إلى استعراض أبرز قصص النجاح في القطاعات والمنشآت خلال العام المنصرم، والذي واجهت فيه العديد من المصاعب والعوائق والتحديات، إلى جانب الاطلاع على أبرز الممارسات العالمية في الاستجابة للوباء والابتكارات خاصة في مجالات البحوث والرعاية المتكاملة.

وتعتبر جائزة أداء الصحة إحدى مبادرات برنامج أداء الصحة الذي يعد أحد مبادرات التحول في القطاع الصحي؛ بهدف تحسين جودة الخدمات وتسهيل الوصول لها؛ وذلك عبر العمل على مستهدفات استراتيجية للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل البرنامج على التوسع المستمر في المحاور والنطاقات والخدمات وتعزيز الشراكات مع كل الجهات في المنظومة الصحية لتحقيق الأهداف المشتركة التي من شأنها تعزيز كفاءة النظام الصحي.

تجدر الإشارة إلى أنه على الراغبين في التقديم على الجائزة زيارة موقع وزارة الصحة الرسمي والاطلاع على كل التفاصيل ومعايير المنافسة عبر الرابط: https://hsp.moh.gov.sa/Survey/TJLnCaTJCN41.

ويمكن للمهتمين الوصول لتفاصيل أكثر عن البرنامج والجائزة عبر زيارة قنوات التواصل الخاصة على العناوين التالية: البريد الإلكتروني adaahealth@moh.gov.sa، وتويتر @Adaa_Health، وLinkedin: https://www.linkedin.com/company/adaahealth.

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
01:22 PM

"الصحة": بدء التقديم للحصول على جائزة أداء الصحة في دورتها الرابعة

تشمل 6 مسارات رئيسية من بينها "الاستجابة لكوفيد-19" والتعافي منه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة عن بدء التقديم للحصول على جائزة أداء الصحة؛ وذلك في دورتها الرابعة التي تشمل ستة مسارات رئيسية هي: الاستجابة لكوفيد-19، التعافي من كوفيد-19، أداء الصحة، تبني الخدمات الجديدة مثل الطب الاتصالي، وخدمات برنامج موعد، إلى جانب مسارين آخرين يُعنيان بالمبادرات الوطنية والمشاركات الدولية؛ حيث تأتي عدد من الفئات تحت كل مسار من هذه المسارات.

وخلال موسم هذا العام؛ توسع مدار الجائزة ليشمل النطاقين الإقليمي والدولي؛ وذلك بهدف إبراز جهود المملكة في التصدي لجائحة كورونا والمحافظة على استقرار النظام الصحي، إضافة إلى استعراض أبرز قصص النجاح في القطاعات والمنشآت خلال العام المنصرم، والذي واجهت فيه العديد من المصاعب والعوائق والتحديات، إلى جانب الاطلاع على أبرز الممارسات العالمية في الاستجابة للوباء والابتكارات خاصة في مجالات البحوث والرعاية المتكاملة.

وتعتبر جائزة أداء الصحة إحدى مبادرات برنامج أداء الصحة الذي يعد أحد مبادرات التحول في القطاع الصحي؛ بهدف تحسين جودة الخدمات وتسهيل الوصول لها؛ وذلك عبر العمل على مستهدفات استراتيجية للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل البرنامج على التوسع المستمر في المحاور والنطاقات والخدمات وتعزيز الشراكات مع كل الجهات في المنظومة الصحية لتحقيق الأهداف المشتركة التي من شأنها تعزيز كفاءة النظام الصحي.

تجدر الإشارة إلى أنه على الراغبين في التقديم على الجائزة زيارة موقع وزارة الصحة الرسمي والاطلاع على كل التفاصيل ومعايير المنافسة عبر الرابط: https://hsp.moh.gov.sa/Survey/TJLnCaTJCN41.

ويمكن للمهتمين الوصول لتفاصيل أكثر عن البرنامج والجائزة عبر زيارة قنوات التواصل الخاصة على العناوين التالية: البريد الإلكتروني adaahealth@moh.gov.sa، وتويتر @Adaa_Health، وLinkedin: https://www.linkedin.com/company/adaahealth.

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