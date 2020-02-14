الصين .. وفاة 6 من عناصر الفرق الطبية وإصابة 1716 بوباء كورونا المستجد
بعد أسبوع على وفاة الطبيب الذي كان أول مَن حذّر من الوباء
تُوفي ستة من العاملين في المجال الصحي من جرّاء فيروس كورونا المستجد في الصين، فيما أُصيب أكثر من 1716 آخرين بالوباء -وفق حصيلة أعلنتها الحكومة الصينية-، مسلطةً الضوء على المخاطر التي تواجهها الطواقم الطبية في المستشفيات، ولا سيما مع النقص في الأقنعة والملابس الواقية.
وصدرت هذه الأرقام بعد أسبوع على وفاة الطبيب الذي كان أول مَن حذّر في ديسمبر من وباء كورونا.
الصين .. وفاة 6 من عناصر الفرق الطبية وإصابة 1716 بوباء كورونا المستجد
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-02-14
تُوفي ستة من العاملين في المجال الصحي من جرّاء فيروس كورونا المستجد في الصين، فيما أُصيب أكثر من 1716 آخرين بالوباء -وفق حصيلة أعلنتها الحكومة الصينية-، مسلطةً الضوء على المخاطر التي تواجهها الطواقم الطبية في المستشفيات، ولا سيما مع النقص في الأقنعة والملابس الواقية.
وصدرت هذه الأرقام بعد أسبوع على وفاة الطبيب الذي كان أول مَن حذّر في ديسمبر من وباء كورونا.
14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
01:44 PM
الصين .. وفاة 6 من عناصر الفرق الطبية وإصابة 1716 بوباء كورونا المستجد
بعد أسبوع على وفاة الطبيب الذي كان أول مَن حذّر من الوباء
تُوفي ستة من العاملين في المجال الصحي من جرّاء فيروس كورونا المستجد في الصين، فيما أُصيب أكثر من 1716 آخرين بالوباء -وفق حصيلة أعلنتها الحكومة الصينية-، مسلطةً الضوء على المخاطر التي تواجهها الطواقم الطبية في المستشفيات، ولا سيما مع النقص في الأقنعة والملابس الواقية.
وصدرت هذه الأرقام بعد أسبوع على وفاة الطبيب الذي كان أول مَن حذّر في ديسمبر من وباء كورونا.