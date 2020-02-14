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الصين .. وفاة 6 من عناصر الفرق الطبية وإصابة 1716 بوباء كورونا المستجد

بعد أسبوع على وفاة الطبيب الذي كان أول مَن حذّر من الوباء

تُوفي ستة من العاملين في المجال الصحي من جرّاء فيروس كورونا المستجد في الصين، فيما أُصيب أكثر من 1716 آخرين بالوباء -وفق حصيلة أعلنتها الحكومة الصينية-، مسلطةً الضوء على المخاطر التي تواجهها الطواقم الطبية في المستشفيات، ولا سيما مع النقص في الأقنعة والملابس الواقية.

وصدرت هذه الأرقام بعد أسبوع على وفاة الطبيب الذي كان أول مَن حذّر في ديسمبر من وباء كورونا.

فيروس كورونا المستجد الصين

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الصين .. وفاة 6 من عناصر الفرق الطبية وإصابة 1716 بوباء كورونا المستجد
سبق

تُوفي ستة من العاملين في المجال الصحي من جرّاء فيروس كورونا المستجد في الصين، فيما أُصيب أكثر من 1716 آخرين بالوباء -وفق حصيلة أعلنتها الحكومة الصينية-، مسلطةً الضوء على المخاطر التي تواجهها الطواقم الطبية في المستشفيات، ولا سيما مع النقص في الأقنعة والملابس الواقية.

وصدرت هذه الأرقام بعد أسبوع على وفاة الطبيب الذي كان أول مَن حذّر في ديسمبر من وباء كورونا.

14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
01:44 PM

الصين .. وفاة 6 من عناصر الفرق الطبية وإصابة 1716 بوباء كورونا المستجد

بعد أسبوع على وفاة الطبيب الذي كان أول مَن حذّر من الوباء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تُوفي ستة من العاملين في المجال الصحي من جرّاء فيروس كورونا المستجد في الصين، فيما أُصيب أكثر من 1716 آخرين بالوباء -وفق حصيلة أعلنتها الحكومة الصينية-، مسلطةً الضوء على المخاطر التي تواجهها الطواقم الطبية في المستشفيات، ولا سيما مع النقص في الأقنعة والملابس الواقية.

وصدرت هذه الأرقام بعد أسبوع على وفاة الطبيب الذي كان أول مَن حذّر في ديسمبر من وباء كورونا.

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