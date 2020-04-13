هنا آخر مستجدات "كورونا" في تايلاند ونيوزيلندا وأستراليا وإسرائيل

عدد المصابين حول العالم وفق آخر تحديث بلغ 1.854.174 حالة

تتواصل أرقام مصابي كورونا في الارتفاع؛ رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي طبّقتها الكثير من الدول حول العالم.. فيما وصل عدد المصابون حول العالم وفق آخر تحديث إلى 1.854.174 حالة، والمتعافين 427.896 حالة، والوفيات 114.291 حالة.

وفيما يلي نستعرض آخر مستجدات الفيروس في عدة دول.

تايلاند

سجلت تايلاند 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم، إضافة إلى حالتي وفاة.

وأفاد متحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة تاويسين ويسانويوتين، بأن غالبية الحالات الجديدة في العاصمة بانكوك؛ مبينًا أن من بين الحالات الجديدة 18 حالة مرتبطة بحالات سابقة، وسبع حالات لم يكن لها صلة بحالات سابقة، وثلاث حالات مرتبطة بالسفر إلى إندونيسيا.

وأعلنت تايلاند منذ تفشي فيروس كورونا في شهر يناير الماضي، تسجيل 2579 إصابة و40 وفاة؛ بينما شفيت 1288 حالة.

نيوزيلندا وأستراليا

قال مسؤولون في نيوزيلندا وأستراليا اللتيْن أشيد بهما عالميًّا بسبب علامات النجاح المبكرة في مكافحة انتشار فيروس كورونا: إن من السابق لأوانه بدء تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي أو إعادة فتح اقتصاداتهما.

وتَرَاجع معدل الإصابات الجديدة بالفيروس بشكل كبير في كل من البلدين دون الضغط على قدرات الأنظمة الصحية. وفرضت نيوزيلندا تطبيق إجراءات عزل عام واسعة النطاق، كما فرضت أستراليا أيضًا قيودًا مشددة على أنشطة كثيرة.

وسجلت نيوزيلندا خامس حالة وفاة بسبب كورونا اليوم الاثنين؛ ولكن حالات الإصابة الجديدة ارتفعت في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو خمسة ملايين نسمة 15 حالة فقط، وهو سدس ما تم تسجيله أوائل أبريل ليصل مجمل عدد الحالات إلى 1064.

وذكرت وزارة الصحة الأسترالية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا 33 حالة اليوم الاثنين، في أبطأ معدل خلال شهر وأقل من عُشر ما تم تسجيله قبل أسبوعين. ويوجد الآن بأستراليا 6322 حالة إصابة و61 حالة وفاة.

وقال وزير الصحة جريج هنت: من السابق لأوانه تخفيف القيود رغم تباطؤ الحالات.

وأضاف هنت: الآن وقت البقاء على هذا النهج ومواصلة إجراءات العزل الذاتي والتباعد الاجتماعي.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إنه سيتم اتخاذ قرار في 20 أبريل بشأن ما إذا كان سيتم تمديد العزل العام وحالة الطوارئ التي أعلنت في أواخر مارس.

وأضافت: "عدد الحالات عندنا ربما تكون صغيرة ولكن هذا لا يعني أننا لم ننجح بُعد في تعقب هذا الفيروس".

إسرائيل

ارتفع إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إسرائيل، الاثنين، إلى 11235 بعد تسجيل 90 إصابة خلال ساعات الليلة الماضية.

كما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 110 بعد وفاة 7 إسرائيليين.

وقالت وزارة الصحة بسلطات الاحتلال الإسرائيلية في بيان: إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 11235 في ساعات صباح الاثنين.

وأشارت الوزارة إلى أن 181 من الإصابات في حالة حرجة، وأن 168 في حالة متوسطة، وأن 9087 في حالة طفيفة؛ مشيرة إلى أن 133 من الإصابات يعيشون على أجهزة تنفس.

وحسب الوزارة؛ فإن 1689 من المصابين تعافوا من الفيروس.

وذكرت وزارة الصحة أن 750 من المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات، و7257 يتلقون العلاج في منازلهم، و1058 في فنادق مخصصة لعلاج مرضى كورونا.