بينها "الرياض".. "الأرصاد" تصدر 4 تنبيهات

حالات مناخية بدأت صباحاً وتتواصل إلى المساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم، عدة تنبيهات لتقلبات مناخية تتواصل حتى المساء.

ففي منطقتيْ القصيم والرياض، أصدرت تنبيهاً من حالة تدنٍّ في الرؤية الأفقية؛ بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، بدأت الساعة السادسة صباحاً، وتتواصل حتى الثامنة مساء.

كما نبّهت منطقتيْ جازان وعسير من تكوّن سُحُب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل حتى الثامنة مساء.