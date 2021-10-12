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مركز بلاغات العنف الأسري يتجاوب مع تغريدة لمواطنة ويدعوها للتواصل معه

اشتكت من رفض زوجها تغيير اسم ابنتها

تجاوب مركز بلاغات العنف الأسري مع تغريدة لإحدى المواطنات، مطالبًا إياها بالتواصل معه لخدمتها.

وقالت صاحبة الحساب: ‏"أبغى أغير اسم بنتي، وزوجي رافض، ومسمي بنتي على اسم زوجته الأولى، ساعدوني".

وردّ مركز تلقّي بلاغات العنف الأسري على الشكوى بالقول: "أختي الكريمة، نحن متواجدون لخدمتكم وحمايتكم، ويمكنكم التواصل معنا عبر الرقم الموحد والمجاني لمركز البلاغات ١٩١٩، علمًا بأنه يتم تقديم خدمة الاستشارات من قبل أخصائيات نفسيات واجتماعيات، وسيتم إرشادك للحل السليم بإذن الله".

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مركز بلاغات العنف الأسري يتجاوب مع تغريدة لمواطنة ويدعوها للتواصل معه
سبق

تجاوب مركز بلاغات العنف الأسري مع تغريدة لإحدى المواطنات، مطالبًا إياها بالتواصل معه لخدمتها.

وقالت صاحبة الحساب: ‏"أبغى أغير اسم بنتي، وزوجي رافض، ومسمي بنتي على اسم زوجته الأولى، ساعدوني".

وردّ مركز تلقّي بلاغات العنف الأسري على الشكوى بالقول: "أختي الكريمة، نحن متواجدون لخدمتكم وحمايتكم، ويمكنكم التواصل معنا عبر الرقم الموحد والمجاني لمركز البلاغات ١٩١٩، علمًا بأنه يتم تقديم خدمة الاستشارات من قبل أخصائيات نفسيات واجتماعيات، وسيتم إرشادك للحل السليم بإذن الله".

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
05:15 PM

مركز بلاغات العنف الأسري يتجاوب مع تغريدة لمواطنة ويدعوها للتواصل معه

اشتكت من رفض زوجها تغيير اسم ابنتها

A A A
ذياب الشمري - الرياض
5
5,583

تجاوب مركز بلاغات العنف الأسري مع تغريدة لإحدى المواطنات، مطالبًا إياها بالتواصل معه لخدمتها.

وقالت صاحبة الحساب: ‏"أبغى أغير اسم بنتي، وزوجي رافض، ومسمي بنتي على اسم زوجته الأولى، ساعدوني".

وردّ مركز تلقّي بلاغات العنف الأسري على الشكوى بالقول: "أختي الكريمة، نحن متواجدون لخدمتكم وحمايتكم، ويمكنكم التواصل معنا عبر الرقم الموحد والمجاني لمركز البلاغات ١٩١٩، علمًا بأنه يتم تقديم خدمة الاستشارات من قبل أخصائيات نفسيات واجتماعيات، وسيتم إرشادك للحل السليم بإذن الله".

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