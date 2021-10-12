وردّ مركز تلقّي بلاغات العنف الأسري على الشكوى بالقول: "أختي الكريمة، نحن متواجدون لخدمتكم وحمايتكم، ويمكنكم التواصل معنا عبر الرقم الموحد والمجاني لمركز البلاغات ١٩١٩، علمًا بأنه يتم تقديم خدمة الاستشارات من قبل أخصائيات نفسيات واجتماعيات، وسيتم إرشادك للحل السليم بإذن الله".

وقالت صاحبة الحساب: ‏"أبغى أغير اسم بنتي، وزوجي رافض، ومسمي بنتي على اسم زوجته الأولى، ساعدوني".

تجاوب مركز بلاغات العنف الأسري مع تغريدة لإحدى المواطنات، مطالبًا إياها بالتواصل معه لخدمتها.

مركز بلاغات العنف الأسري يتجاوب مع تغريدة لمواطنة ويدعوها للتواصل معه ذياب الشمري سبق 2021-10-12 تجاوب مركز بلاغات العنف الأسري مع تغريدة لإحدى المواطنات، مطالبًا إياها بالتواصل معه لخدمتها. وقالت صاحبة الحساب: ‏"أبغى أغير اسم بنتي، وزوجي رافض، ومسمي بنتي على اسم زوجته الأولى، ساعدوني". وردّ مركز تلقّي بلاغات العنف الأسري على الشكوى بالقول: "أختي الكريمة، نحن متواجدون لخدمتكم وحمايتكم، ويمكنكم التواصل معنا عبر الرقم الموحد والمجاني لمركز البلاغات ١٩١٩، علمًا بأنه يتم تقديم خدمة الاستشارات من قبل أخصائيات نفسيات واجتماعيات، وسيتم إرشادك للحل السليم بإذن الله".

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443 05:15 PM

مركز بلاغات العنف الأسري يتجاوب مع تغريدة لمواطنة ويدعوها للتواصل معه اشتكت من رفض زوجها تغيير اسم ابنتها





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تجاوب مركز بلاغات العنف الأسري مع تغريدة لإحدى المواطنات، مطالبًا إياها بالتواصل معه لخدمتها.

وقالت صاحبة الحساب: ‏"أبغى أغير اسم بنتي، وزوجي رافض، ومسمي بنتي على اسم زوجته الأولى، ساعدوني".

وردّ مركز تلقّي بلاغات العنف الأسري على الشكوى بالقول: "أختي الكريمة، نحن متواجدون لخدمتكم وحمايتكم، ويمكنكم التواصل معنا عبر الرقم الموحد والمجاني لمركز البلاغات ١٩١٩، علمًا بأنه يتم تقديم خدمة الاستشارات من قبل أخصائيات نفسيات واجتماعيات، وسيتم إرشادك للحل السليم بإذن الله".