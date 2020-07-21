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البحرين.. الحبس لمصاب بـ"كورونا" تعمد السعال في وجه الأطباء

المتهم وصل إلى مركز الفحص متعمدًا عدم ارتداء الكمامة

أعلنت النيابة العامة البحرينية عن حبس متهم مصاب بفيروس كورونا، جراء تعريضه الأطباء بمركز الفحص، للعدوى.

ونقلت صحيفة "الأيام" البحرينية، عن رئيس النيابة، عدنان الوداعي قوله: النيابة أجرت تحقيقاتها، وتبين لها، قيام مصاب بكورونا بتعريض الأطباء العاملين في مركز الفحص للعدوى.

وكان المركز قد أبلغ عن قيام مصاب بكورونا، بالوصول للمركز مع تعمد عدم ارتداء كمامة والسعال في وجه الأطباء.

وقام المتهم أيضًا بالسعال في يده ولمس الأطباء بسرعة بأماكن متفرقة من أجسامهم لنقل الفيروس إليهم.

النيابة العامة البحرينية فيروس كورونا الجديد

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البحرين.. الحبس لمصاب بـ"كورونا" تعمد السعال في وجه الأطباء
سبق

أعلنت النيابة العامة البحرينية عن حبس متهم مصاب بفيروس كورونا، جراء تعريضه الأطباء بمركز الفحص، للعدوى.

ونقلت صحيفة "الأيام" البحرينية، عن رئيس النيابة، عدنان الوداعي قوله: النيابة أجرت تحقيقاتها، وتبين لها، قيام مصاب بكورونا بتعريض الأطباء العاملين في مركز الفحص للعدوى.

وكان المركز قد أبلغ عن قيام مصاب بكورونا، بالوصول للمركز مع تعمد عدم ارتداء كمامة والسعال في وجه الأطباء.

وقام المتهم أيضًا بالسعال في يده ولمس الأطباء بسرعة بأماكن متفرقة من أجسامهم لنقل الفيروس إليهم.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
03:13 PM

البحرين.. الحبس لمصاب بـ"كورونا" تعمد السعال في وجه الأطباء

المتهم وصل إلى مركز الفحص متعمدًا عدم ارتداء الكمامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,216

أعلنت النيابة العامة البحرينية عن حبس متهم مصاب بفيروس كورونا، جراء تعريضه الأطباء بمركز الفحص، للعدوى.

ونقلت صحيفة "الأيام" البحرينية، عن رئيس النيابة، عدنان الوداعي قوله: النيابة أجرت تحقيقاتها، وتبين لها، قيام مصاب بكورونا بتعريض الأطباء العاملين في مركز الفحص للعدوى.

وكان المركز قد أبلغ عن قيام مصاب بكورونا، بالوصول للمركز مع تعمد عدم ارتداء كمامة والسعال في وجه الأطباء.

وقام المتهم أيضًا بالسعال في يده ولمس الأطباء بسرعة بأماكن متفرقة من أجسامهم لنقل الفيروس إليهم.

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