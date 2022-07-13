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"محافظ جدة" يدشن مركزيْ شرطة الساحل والحمدانية

تغطي 42 حيًّا ومدعمة بالكوادر البشرية

دشن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز بمكتبه اليوم، مركزي شرطة الساحل وشرطة الحمدانية بالمحافظة، بحضور قائد مهام شرطة المحافظة اللواء محمد بن فهد آل صقر.

وشاهد الأمير مشعل بن ماجد عرضًا مرئيًّا قدمه قائد مهام شرطة محافظة جدة عن أعمال قسم شرطة الساحل وشرطة الحمدانية، بعد مباشرة أعمالهما، مدعميْن بالكوادر البشرية والآلية والخدمات التقنية اللازمة؛ فيما سيسهم مركز شرطة الساحل في تغطية الجزء الجنوبي من محافظة جدة لأحياء: (الفضيلة، الكرامة، الرحمة، البركة، القرينية، الضاحية، المليساء، السرورية، القوزين، الوادي، الساحل، الرابية، المرسى، الصناعية الثانية، الصناعية الثالثة، العسيلة، الرهناء، المستقبل، القاعدة البحرية)، أما مركز شرطة الحمدانية فسيسهم في تغطية الجزء الشرقي من محافظة جدة لأحياء: (أم حبلين الشرقية والغربية، الكوثر، السلطان، الريان، الفلاح، الحمدانية، الحجاز، الرحمانية، مخطط إسكان المطار، الأصالة، الصالحية، الفروسية، الرياض، طيبة، قباء، الماجد، البشاير، الوفاء، البدور، الصفحة الصناعية، الصفوة، جامعة جدة).

وقدّم اللواء محمد بن فهد آل صقر، شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد ومتابعته الحثيثة لما فيه حفظ الأمن وراحة المستفيدين بجدة.

الأمير مشعل بن ماجد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"محافظ جدة" يدشن مركزيْ شرطة الساحل والحمدانية
سبق

دشن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز بمكتبه اليوم، مركزي شرطة الساحل وشرطة الحمدانية بالمحافظة، بحضور قائد مهام شرطة المحافظة اللواء محمد بن فهد آل صقر.

وشاهد الأمير مشعل بن ماجد عرضًا مرئيًّا قدمه قائد مهام شرطة محافظة جدة عن أعمال قسم شرطة الساحل وشرطة الحمدانية، بعد مباشرة أعمالهما، مدعميْن بالكوادر البشرية والآلية والخدمات التقنية اللازمة؛ فيما سيسهم مركز شرطة الساحل في تغطية الجزء الجنوبي من محافظة جدة لأحياء: (الفضيلة، الكرامة، الرحمة، البركة، القرينية، الضاحية، المليساء، السرورية، القوزين، الوادي، الساحل، الرابية، المرسى، الصناعية الثانية، الصناعية الثالثة، العسيلة، الرهناء، المستقبل، القاعدة البحرية)، أما مركز شرطة الحمدانية فسيسهم في تغطية الجزء الشرقي من محافظة جدة لأحياء: (أم حبلين الشرقية والغربية، الكوثر، السلطان، الريان، الفلاح، الحمدانية، الحجاز، الرحمانية، مخطط إسكان المطار، الأصالة، الصالحية، الفروسية، الرياض، طيبة، قباء، الماجد، البشاير، الوفاء، البدور، الصفحة الصناعية، الصفوة، جامعة جدة).

وقدّم اللواء محمد بن فهد آل صقر، شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد ومتابعته الحثيثة لما فيه حفظ الأمن وراحة المستفيدين بجدة.

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
01:17 PM

"محافظ جدة" يدشن مركزيْ شرطة الساحل والحمدانية

تغطي 42 حيًّا ومدعمة بالكوادر البشرية

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عبدالله الراجحي - جدة
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2,611

دشن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز بمكتبه اليوم، مركزي شرطة الساحل وشرطة الحمدانية بالمحافظة، بحضور قائد مهام شرطة المحافظة اللواء محمد بن فهد آل صقر.

وشاهد الأمير مشعل بن ماجد عرضًا مرئيًّا قدمه قائد مهام شرطة محافظة جدة عن أعمال قسم شرطة الساحل وشرطة الحمدانية، بعد مباشرة أعمالهما، مدعميْن بالكوادر البشرية والآلية والخدمات التقنية اللازمة؛ فيما سيسهم مركز شرطة الساحل في تغطية الجزء الجنوبي من محافظة جدة لأحياء: (الفضيلة، الكرامة، الرحمة، البركة، القرينية، الضاحية، المليساء، السرورية، القوزين، الوادي، الساحل، الرابية، المرسى، الصناعية الثانية، الصناعية الثالثة، العسيلة، الرهناء، المستقبل، القاعدة البحرية)، أما مركز شرطة الحمدانية فسيسهم في تغطية الجزء الشرقي من محافظة جدة لأحياء: (أم حبلين الشرقية والغربية، الكوثر، السلطان، الريان، الفلاح، الحمدانية، الحجاز، الرحمانية، مخطط إسكان المطار، الأصالة، الصالحية، الفروسية، الرياض، طيبة، قباء، الماجد، البشاير، الوفاء، البدور، الصفحة الصناعية، الصفوة، جامعة جدة).

وقدّم اللواء محمد بن فهد آل صقر، شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد ومتابعته الحثيثة لما فيه حفظ الأمن وراحة المستفيدين بجدة.

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