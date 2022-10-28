"السند" يوجّه بتشجير مباني فروع وهيئات ومراكز الأمر بالمعروف بجميع مناطق المملكة

انطلاقاً من "مبادرة السعودية الخضراء" التي أطلقها ولي العهد وضمن استراتيجية "استدامة الرياض"

وجّه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند، بتشجير مباني فروع وهيئات ومراكز الرئاسة بجميع فروعها في مناطق المملكة؛ انطلاقاً من "مبادرة السعودية الخضراء" التي أطلقها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وضمن استراتيجية "استدامة الرياض".

وينطلق توجيه الدكتور السند من أهمية نظافة البيئة وما أعلنت عنه المملكة بسعيها لخفض انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، وإعلان سمو ولي العهد عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة للتشجير بزراعة أكثر من 450 مليون شجرة.

ووضعت الرئاسة خطة لتشجير مباني الفروع وجميع الهيئات والمراكز في المحافظات التابعة بالتعاون مع الأمانات في المناطق والبلديات وبعض الجهات ذات العلاقة، تزامنا مع قمة الشرق الأوسط التي انطلقت في العاصمة السعودية الرياض برئاسة سمو ولي العهد حفظه الله.