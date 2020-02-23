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مسؤولون اقتصاديون بمجموعة العشرين يزورون المتحف الوطني بالرياض

استمعوا لشرح مفصل عما يحتويه وشاهدوا أفلامًا وثائقية

زار وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، أمس، المتحف الوطني بالرياض.

وتجوّل الضيوف في أقسام المتحف، مستمعين لشرح مفصل عما يحتويه، إضافة إلى مشاهدة أفلام وثائقية أُعِدّت لهذه المناسبة، والاطلاع على نوادر القطع الأثرية الموجودة والمكتشفة في المملكة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود المتحف للتعريف بالحراك الثقافي الوطني والإرث الذي تزخر به المملكة.

وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين المتحف الوطني بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مسؤولون اقتصاديون بمجموعة العشرين يزورون المتحف الوطني بالرياض
سبق

زار وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، أمس، المتحف الوطني بالرياض.

وتجوّل الضيوف في أقسام المتحف، مستمعين لشرح مفصل عما يحتويه، إضافة إلى مشاهدة أفلام وثائقية أُعِدّت لهذه المناسبة، والاطلاع على نوادر القطع الأثرية الموجودة والمكتشفة في المملكة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود المتحف للتعريف بالحراك الثقافي الوطني والإرث الذي تزخر به المملكة.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
04:58 PM

مسؤولون اقتصاديون بمجموعة العشرين يزورون المتحف الوطني بالرياض

استمعوا لشرح مفصل عما يحتويه وشاهدوا أفلامًا وثائقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,124

زار وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، أمس، المتحف الوطني بالرياض.

وتجوّل الضيوف في أقسام المتحف، مستمعين لشرح مفصل عما يحتويه، إضافة إلى مشاهدة أفلام وثائقية أُعِدّت لهذه المناسبة، والاطلاع على نوادر القطع الأثرية الموجودة والمكتشفة في المملكة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود المتحف للتعريف بالحراك الثقافي الوطني والإرث الذي تزخر به المملكة.

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