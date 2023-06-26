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مذكرة تفاهم جمعت المدفوعات السعودية و"تبادل".. تربط بين "إيصال" و"فسح"

لتطوير نافذة إلكترونية موحدة تعيد هندسة تعاملات الفوترة ومدفوعات قطاع الشحن

أسست المدفوعات السعودية، لشراكة جديدة نوعية، تعد إضافة مهمة لرصيد شراكاتها القوية مع المؤسسات والهيئات؛ حيث أبرمت مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًّا (تبادل)؛ بهدف الربط والتكامل بين منصة "إيصال" و"فسح" لتطوير نافذة إلكترونية موحدة؛ تعيد هندسة جميع تعاملات الفوترة والمدفوعات الخاصة بقطاع الشحن.

وتعد منصة "إيصال" نظامًا شاملًا للفوترة الإلكترونية بين الشركات، تم تطويرها من قِبَل المدفوعات السعودية بإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي؛ وهي خطوة مهمة في مجال رقمنة الخدمات في المملكة العربية السعودية؛ إذ توفر "إيصال" حلًّا متكاملًا لكل عمليات الفوترة والمدفوعات في مجال الأعمال، عن طريق الربط إلكترونيًّا من خلال المنصة بين الموردين والمشترين في مختلف القطاعات؛ وهو ما يسهل على كل الأطراف تتبع حالة الفواتير الصادرة عبر جميع المراحل انتهاءً بتسوية الفاتورة.

ويهدف الربط مع منصة "فسح" إلى تكامل الخدمات، ودعم أتمتة عمليات القطاع اللوجستي؛ حيث تمثل "فسح" المنصة إلكترونية للأعمال اللوجستية، والتي طوّرتها "تبادل" لمنظومة الاستيراد والتصدير في المملكة بقيادة الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للموانئ؛ بهدف تنسيق وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير من خلال الموانئ (البحرية، الجافة، البرية، الجوية)؛ وذلك لتسهيل تبادل البيانات الإلكترونية بين الأطراف المشاركة مثل: (المستوردين والمصدرين، المخلّصين الجمركيين، شركات الشحن ومشغلي الموانئ).

جدير بالذكر أن منصة "إيصال" إحدى مبادرات مؤسسة النقد العربي السعودي في برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل، ودعم التحول الرقمي في القطاع المالي وتقليل استخدام النقد الورقي، كما تعد المنصة إحدى مكونات منظومة البنية التحتية للمدفوعات الوطنية التي تطورها وتشغلها المدفوعات السعودية التابعة لمؤسسة النقد بجانب مدى وسداد وسريع؛ حيث تساهم المنصة في دفع عجلة التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مذكرة تفاهم جمعت المدفوعات السعودية و"تبادل".. تربط بين "إيصال" و"فسح"
سبق

أسست المدفوعات السعودية، لشراكة جديدة نوعية، تعد إضافة مهمة لرصيد شراكاتها القوية مع المؤسسات والهيئات؛ حيث أبرمت مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًّا (تبادل)؛ بهدف الربط والتكامل بين منصة "إيصال" و"فسح" لتطوير نافذة إلكترونية موحدة؛ تعيد هندسة جميع تعاملات الفوترة والمدفوعات الخاصة بقطاع الشحن.

وتعد منصة "إيصال" نظامًا شاملًا للفوترة الإلكترونية بين الشركات، تم تطويرها من قِبَل المدفوعات السعودية بإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي؛ وهي خطوة مهمة في مجال رقمنة الخدمات في المملكة العربية السعودية؛ إذ توفر "إيصال" حلًّا متكاملًا لكل عمليات الفوترة والمدفوعات في مجال الأعمال، عن طريق الربط إلكترونيًّا من خلال المنصة بين الموردين والمشترين في مختلف القطاعات؛ وهو ما يسهل على كل الأطراف تتبع حالة الفواتير الصادرة عبر جميع المراحل انتهاءً بتسوية الفاتورة.

ويهدف الربط مع منصة "فسح" إلى تكامل الخدمات، ودعم أتمتة عمليات القطاع اللوجستي؛ حيث تمثل "فسح" المنصة إلكترونية للأعمال اللوجستية، والتي طوّرتها "تبادل" لمنظومة الاستيراد والتصدير في المملكة بقيادة الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للموانئ؛ بهدف تنسيق وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير من خلال الموانئ (البحرية، الجافة، البرية، الجوية)؛ وذلك لتسهيل تبادل البيانات الإلكترونية بين الأطراف المشاركة مثل: (المستوردين والمصدرين، المخلّصين الجمركيين، شركات الشحن ومشغلي الموانئ).

جدير بالذكر أن منصة "إيصال" إحدى مبادرات مؤسسة النقد العربي السعودي في برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل، ودعم التحول الرقمي في القطاع المالي وتقليل استخدام النقد الورقي، كما تعد المنصة إحدى مكونات منظومة البنية التحتية للمدفوعات الوطنية التي تطورها وتشغلها المدفوعات السعودية التابعة لمؤسسة النقد بجانب مدى وسداد وسريع؛ حيث تساهم المنصة في دفع عجلة التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
12:26 PM

مذكرة تفاهم جمعت المدفوعات السعودية و"تبادل".. تربط بين "إيصال" و"فسح"

لتطوير نافذة إلكترونية موحدة تعيد هندسة تعاملات الفوترة ومدفوعات قطاع الشحن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسست المدفوعات السعودية، لشراكة جديدة نوعية، تعد إضافة مهمة لرصيد شراكاتها القوية مع المؤسسات والهيئات؛ حيث أبرمت مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًّا (تبادل)؛ بهدف الربط والتكامل بين منصة "إيصال" و"فسح" لتطوير نافذة إلكترونية موحدة؛ تعيد هندسة جميع تعاملات الفوترة والمدفوعات الخاصة بقطاع الشحن.

وتعد منصة "إيصال" نظامًا شاملًا للفوترة الإلكترونية بين الشركات، تم تطويرها من قِبَل المدفوعات السعودية بإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي؛ وهي خطوة مهمة في مجال رقمنة الخدمات في المملكة العربية السعودية؛ إذ توفر "إيصال" حلًّا متكاملًا لكل عمليات الفوترة والمدفوعات في مجال الأعمال، عن طريق الربط إلكترونيًّا من خلال المنصة بين الموردين والمشترين في مختلف القطاعات؛ وهو ما يسهل على كل الأطراف تتبع حالة الفواتير الصادرة عبر جميع المراحل انتهاءً بتسوية الفاتورة.

ويهدف الربط مع منصة "فسح" إلى تكامل الخدمات، ودعم أتمتة عمليات القطاع اللوجستي؛ حيث تمثل "فسح" المنصة إلكترونية للأعمال اللوجستية، والتي طوّرتها "تبادل" لمنظومة الاستيراد والتصدير في المملكة بقيادة الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للموانئ؛ بهدف تنسيق وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير من خلال الموانئ (البحرية، الجافة، البرية، الجوية)؛ وذلك لتسهيل تبادل البيانات الإلكترونية بين الأطراف المشاركة مثل: (المستوردين والمصدرين، المخلّصين الجمركيين، شركات الشحن ومشغلي الموانئ).

جدير بالذكر أن منصة "إيصال" إحدى مبادرات مؤسسة النقد العربي السعودي في برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل، ودعم التحول الرقمي في القطاع المالي وتقليل استخدام النقد الورقي، كما تعد المنصة إحدى مكونات منظومة البنية التحتية للمدفوعات الوطنية التي تطورها وتشغلها المدفوعات السعودية التابعة لمؤسسة النقد بجانب مدى وسداد وسريع؛ حيث تساهم المنصة في دفع عجلة التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.

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