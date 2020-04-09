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أمين "التعاون الإسلامي" يرحب بإعلان التحالف وقف إطلاق النار في اليمن

أكد أنها مبادرة إنسانية حميدة في مرحلة حرجة مع انتشار الجائحة

رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بما صدر عن إعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف لدعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق النار في عموم اليمن، اعتباراً من اليوم ولمدة أسبوعين قابلة للتمديد.

وقال "العثيمين": إعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف وقف إطلاق النار يمثل مبادرة إنسانية حميدة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها اليمن لمواجهة تحديات انتشار جائحة كورونا المستجد.

وثمّن، في الوقت ذاته، إعلان التحالف عن الجدية والرغبة في تهيئة الظروف المناسبة لعقد وإنجاح الجهود السياسية وللتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وجدد الأمين العام وقوف منظمة التعاون الإسلامي, إلى جانب الشعب اليمني ودعمها الحل السياسي الشامل والعادل الذي يتفق عليه اليمنيون.

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليمن

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمين "التعاون الإسلامي" يرحب بإعلان التحالف وقف إطلاق النار في اليمن
سبق

رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بما صدر عن إعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف لدعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق النار في عموم اليمن، اعتباراً من اليوم ولمدة أسبوعين قابلة للتمديد.

وقال "العثيمين": إعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف وقف إطلاق النار يمثل مبادرة إنسانية حميدة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها اليمن لمواجهة تحديات انتشار جائحة كورونا المستجد.

وثمّن، في الوقت ذاته، إعلان التحالف عن الجدية والرغبة في تهيئة الظروف المناسبة لعقد وإنجاح الجهود السياسية وللتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وجدد الأمين العام وقوف منظمة التعاون الإسلامي, إلى جانب الشعب اليمني ودعمها الحل السياسي الشامل والعادل الذي يتفق عليه اليمنيون.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
03:28 PM

أمين "التعاون الإسلامي" يرحب بإعلان التحالف وقف إطلاق النار في اليمن

أكد أنها مبادرة إنسانية حميدة في مرحلة حرجة مع انتشار الجائحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بما صدر عن إعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف لدعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق النار في عموم اليمن، اعتباراً من اليوم ولمدة أسبوعين قابلة للتمديد.

وقال "العثيمين": إعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف وقف إطلاق النار يمثل مبادرة إنسانية حميدة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها اليمن لمواجهة تحديات انتشار جائحة كورونا المستجد.

وثمّن، في الوقت ذاته، إعلان التحالف عن الجدية والرغبة في تهيئة الظروف المناسبة لعقد وإنجاح الجهود السياسية وللتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وجدد الأمين العام وقوف منظمة التعاون الإسلامي, إلى جانب الشعب اليمني ودعمها الحل السياسي الشامل والعادل الذي يتفق عليه اليمنيون.

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