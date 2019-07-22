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فنانون يزورون الموسيقار غازي للاطمئنان على صحته بعد العملية الجراحية

بخش: أعمال الفنان أسهمت في تشكيل وجدان المستمع في المملكة والوطن العربي

ضمن مبادرات لمسة وفاء، قام نخبة من الإعلاميين والفنانين بزيارة الفنان القدير الموسيقار غازي علي الذي يرقد على السرير الأبيض بمستشفى الملك فهد بجدة بعد إجراء عملية جراحية ناجحة.

وتقدم الزائرين الدكتور الفنان حسن إسكندراني وسمير بخش مدير عام إذاعة جدة سابقاً والدكتور أشرف شاولي والأستاذ عبد الله باحطاب مدير جمعية الثقافة والفنون سابقاً والشاعر ضياء خوجة والكاتب إسماعيل حسناوي والدكتور زيد الفضل وعادل الصحفي وخالد فوزي محسون وأسامة عواجي وسعود الشيخي والمخرج وعازف القانون حسين القرشي والفنان عبدالله الصايغ.

وعلى هامش الزيارة دار حديث الذكريات بين سمير حبيب بخش مدير عام إذاعة جدة الأسبق والفنان حسن الإسكندراني مع الموسيقار غازي علي حول البرامج الإذاعية التي قدمها الفنان غازي علي بإذاعة جدة في السنوات الماضية كبرنامج الموسيقى العربية إلى جانب أعماله الفنية التي أثرت المكتبة الإذاعية.

وعلق بخش على ذلك بأن أعمال الفنان غازي علي أسهمت في تشكيل وجدان المستمع في المملكة والوطن العربي.

يشار إلى أن الفنان غازي علي لحن للعديد من الفنانين السعوديين والعرب على مدى أكثر من نصف قرن وله مجموعة من الروائع الخالدة حيث تعتبر أشهر أغانيه وألحانه "في ربوع المدينة"، و"شربة من زمزم"، و"يا العشرة" و "يا روابي قبا"، بالإضافة إلى مجموعة من الأغنيات الوطنية أشهرها " يا كحل العيون يا تراب بلدي"، وأغنية رياضية للمنتخب بعنوان "يا جماهير الأخضر".

وقد غنى له الراحل الكبير طلال مداح عدة أغنيات، هي "سلام لله يا هاجرنا"، و"مش دا كلام ينقال" والأغنيتان من كلمات غازي علي، وأغنية "أسمر حليوة مخاصمني" من كلمات الشاعر طاهر زمخشري.


كما غنى من ألحانه العديد من المطربين والمطربات السعوديين والعرب أمثال وديع الصافي، محمد قنديل، ماهر العطار، سميرة توفيق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فنانون يزورون الموسيقار غازي للاطمئنان على صحته بعد العملية الجراحية
سبق

ضمن مبادرات لمسة وفاء، قام نخبة من الإعلاميين والفنانين بزيارة الفنان القدير الموسيقار غازي علي الذي يرقد على السرير الأبيض بمستشفى الملك فهد بجدة بعد إجراء عملية جراحية ناجحة.

وتقدم الزائرين الدكتور الفنان حسن إسكندراني وسمير بخش مدير عام إذاعة جدة سابقاً والدكتور أشرف شاولي والأستاذ عبد الله باحطاب مدير جمعية الثقافة والفنون سابقاً والشاعر ضياء خوجة والكاتب إسماعيل حسناوي والدكتور زيد الفضل وعادل الصحفي وخالد فوزي محسون وأسامة عواجي وسعود الشيخي والمخرج وعازف القانون حسين القرشي والفنان عبدالله الصايغ.

وعلى هامش الزيارة دار حديث الذكريات بين سمير حبيب بخش مدير عام إذاعة جدة الأسبق والفنان حسن الإسكندراني مع الموسيقار غازي علي حول البرامج الإذاعية التي قدمها الفنان غازي علي بإذاعة جدة في السنوات الماضية كبرنامج الموسيقى العربية إلى جانب أعماله الفنية التي أثرت المكتبة الإذاعية.

وعلق بخش على ذلك بأن أعمال الفنان غازي علي أسهمت في تشكيل وجدان المستمع في المملكة والوطن العربي.

يشار إلى أن الفنان غازي علي لحن للعديد من الفنانين السعوديين والعرب على مدى أكثر من نصف قرن وله مجموعة من الروائع الخالدة حيث تعتبر أشهر أغانيه وألحانه "في ربوع المدينة"، و"شربة من زمزم"، و"يا العشرة" و "يا روابي قبا"، بالإضافة إلى مجموعة من الأغنيات الوطنية أشهرها " يا كحل العيون يا تراب بلدي"، وأغنية رياضية للمنتخب بعنوان "يا جماهير الأخضر".

وقد غنى له الراحل الكبير طلال مداح عدة أغنيات، هي "سلام لله يا هاجرنا"، و"مش دا كلام ينقال" والأغنيتان من كلمات غازي علي، وأغنية "أسمر حليوة مخاصمني" من كلمات الشاعر طاهر زمخشري.


كما غنى من ألحانه العديد من المطربين والمطربات السعوديين والعرب أمثال وديع الصافي، محمد قنديل، ماهر العطار، سميرة توفيق.

22 يوليو 2019 - 19 ذو القعدة 1440
01:16 AM

فنانون يزورون الموسيقار غازي للاطمئنان على صحته بعد العملية الجراحية

بخش: أعمال الفنان أسهمت في تشكيل وجدان المستمع في المملكة والوطن العربي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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ضمن مبادرات لمسة وفاء، قام نخبة من الإعلاميين والفنانين بزيارة الفنان القدير الموسيقار غازي علي الذي يرقد على السرير الأبيض بمستشفى الملك فهد بجدة بعد إجراء عملية جراحية ناجحة.

وتقدم الزائرين الدكتور الفنان حسن إسكندراني وسمير بخش مدير عام إذاعة جدة سابقاً والدكتور أشرف شاولي والأستاذ عبد الله باحطاب مدير جمعية الثقافة والفنون سابقاً والشاعر ضياء خوجة والكاتب إسماعيل حسناوي والدكتور زيد الفضل وعادل الصحفي وخالد فوزي محسون وأسامة عواجي وسعود الشيخي والمخرج وعازف القانون حسين القرشي والفنان عبدالله الصايغ.

وعلى هامش الزيارة دار حديث الذكريات بين سمير حبيب بخش مدير عام إذاعة جدة الأسبق والفنان حسن الإسكندراني مع الموسيقار غازي علي حول البرامج الإذاعية التي قدمها الفنان غازي علي بإذاعة جدة في السنوات الماضية كبرنامج الموسيقى العربية إلى جانب أعماله الفنية التي أثرت المكتبة الإذاعية.

وعلق بخش على ذلك بأن أعمال الفنان غازي علي أسهمت في تشكيل وجدان المستمع في المملكة والوطن العربي.

يشار إلى أن الفنان غازي علي لحن للعديد من الفنانين السعوديين والعرب على مدى أكثر من نصف قرن وله مجموعة من الروائع الخالدة حيث تعتبر أشهر أغانيه وألحانه "في ربوع المدينة"، و"شربة من زمزم"، و"يا العشرة" و "يا روابي قبا"، بالإضافة إلى مجموعة من الأغنيات الوطنية أشهرها " يا كحل العيون يا تراب بلدي"، وأغنية رياضية للمنتخب بعنوان "يا جماهير الأخضر".

وقد غنى له الراحل الكبير طلال مداح عدة أغنيات، هي "سلام لله يا هاجرنا"، و"مش دا كلام ينقال" والأغنيتان من كلمات غازي علي، وأغنية "أسمر حليوة مخاصمني" من كلمات الشاعر طاهر زمخشري.


كما غنى من ألحانه العديد من المطربين والمطربات السعوديين والعرب أمثال وديع الصافي، محمد قنديل، ماهر العطار، سميرة توفيق.

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