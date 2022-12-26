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"القمة" تجمع الاتحاد والاتفاق.. والنصر يسعى لأخذ نصيبه من الحزم

في الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تُستكمل اليوم الأحد منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات مثيرة، لعل أبرزها لقاء قمة الجولة الذي يجمع الاتحاد بضيفه الاتفاق.

الطائي - الفيصلي
يحل الفيصلي (المركز الـ11 - 15 نقطة) ضيفًا على نظيره الطائي (المركز الـ14 -13 نقطة)، وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل.

لقاء الظروف المتشابهة، وصراع الزحف نحو مناطق الدفء، وفارق النقطتين يشعل المواجهة.

النصر - الحزم
يستضف النصر (الخامس - 20 نقطة) على أرض ملعب مرسول بارك في الرياض نظيره الحزم (المركز الأخير - 11 نقطة).

لقاء من طرف واحد على الورق، وهو النصر الذي يخوض اللقاء منتشيًا بالانتصارات الأخيرة التي حققها، علاوة على أنه يلعب على أرضه وبين جماهيره.

وفي المقابل يأمل الحزم بالعودة لأرضه ولو بنقطة واحدة.

الاتحاد - الاتفاق
قمة مباريات الجولة الـ14 تجمع الاتحاد (الأول - 26 نقطة) بضيفه الاتفاق (التاسع - 16 نقطة)، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

الاتحاد يخوض المواجهة وسط دعم جماهيري كبير، ويسعى للحفاظ على الصدارة، وتوسيع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه.

في المقابل بات طموح الاتفاق كبيرًا من أجل الاقتراب أكثر من مربع الكبار في حال العودة لأرضه بالنقاط الثلاث.

الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"القمة" تجمع الاتحاد والاتفاق.. والنصر يسعى لأخذ نصيبه من الحزم
سبق

تُستكمل اليوم الأحد منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات مثيرة، لعل أبرزها لقاء قمة الجولة الذي يجمع الاتحاد بضيفه الاتفاق.

الطائي - الفيصلي
يحل الفيصلي (المركز الـ11 - 15 نقطة) ضيفًا على نظيره الطائي (المركز الـ14 -13 نقطة)، وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل.

لقاء الظروف المتشابهة، وصراع الزحف نحو مناطق الدفء، وفارق النقطتين يشعل المواجهة.

النصر - الحزم
يستضف النصر (الخامس - 20 نقطة) على أرض ملعب مرسول بارك في الرياض نظيره الحزم (المركز الأخير - 11 نقطة).

لقاء من طرف واحد على الورق، وهو النصر الذي يخوض اللقاء منتشيًا بالانتصارات الأخيرة التي حققها، علاوة على أنه يلعب على أرضه وبين جماهيره.

وفي المقابل يأمل الحزم بالعودة لأرضه ولو بنقطة واحدة.

الاتحاد - الاتفاق
قمة مباريات الجولة الـ14 تجمع الاتحاد (الأول - 26 نقطة) بضيفه الاتفاق (التاسع - 16 نقطة)، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

الاتحاد يخوض المواجهة وسط دعم جماهيري كبير، ويسعى للحفاظ على الصدارة، وتوسيع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه.

في المقابل بات طموح الاتفاق كبيرًا من أجل الاقتراب أكثر من مربع الكبار في حال العودة لأرضه بالنقاط الثلاث.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
12:42 AM

"القمة" تجمع الاتحاد والاتفاق.. والنصر يسعى لأخذ نصيبه من الحزم

في الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

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أحمد سرور - الرياض
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تُستكمل اليوم الأحد منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات مثيرة، لعل أبرزها لقاء قمة الجولة الذي يجمع الاتحاد بضيفه الاتفاق.

الطائي - الفيصلي
يحل الفيصلي (المركز الـ11 - 15 نقطة) ضيفًا على نظيره الطائي (المركز الـ14 -13 نقطة)، وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل.

لقاء الظروف المتشابهة، وصراع الزحف نحو مناطق الدفء، وفارق النقطتين يشعل المواجهة.

النصر - الحزم
يستضف النصر (الخامس - 20 نقطة) على أرض ملعب مرسول بارك في الرياض نظيره الحزم (المركز الأخير - 11 نقطة).

لقاء من طرف واحد على الورق، وهو النصر الذي يخوض اللقاء منتشيًا بالانتصارات الأخيرة التي حققها، علاوة على أنه يلعب على أرضه وبين جماهيره.

وفي المقابل يأمل الحزم بالعودة لأرضه ولو بنقطة واحدة.

الاتحاد - الاتفاق
قمة مباريات الجولة الـ14 تجمع الاتحاد (الأول - 26 نقطة) بضيفه الاتفاق (التاسع - 16 نقطة)، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

الاتحاد يخوض المواجهة وسط دعم جماهيري كبير، ويسعى للحفاظ على الصدارة، وتوسيع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه.

في المقابل بات طموح الاتفاق كبيرًا من أجل الاقتراب أكثر من مربع الكبار في حال العودة لأرضه بالنقاط الثلاث.

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