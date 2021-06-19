لليوم الثاني.. إصابات "كورونا" في روسيا فوق الـ17 ألفًا

قفزة قياسية في موسكو.. وتدابير مشدّدة لكبح الوباء

تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا عتبة الـ17 ألف حالة، لليوم الثاني على التوالي، مع تسجيل قفزة غير مسبوقة بعدد حالات العدوى في العاصمة موسكو.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم السبت، عن تسجيلها 17,906 إصابات جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية "مقابل 17262 إصابة في اليوم السابق"؛ ما يمثل أكبر حصيلة منذ نهاية يناير الماضي.

وسجلت حصيلة الإصابات الجديدة في موسكو ثاني قفزة غير مسبوقة على التوالي، برصد 9120 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 9056 إصابة أمس.

وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 466 حالة وفاة، مقابل 453 وفاة أمس، فيما تماثل 10684 مريضًا للشفاء.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة، خمسة ملايين و299215 إصابة مؤكدة؛ منها 128911 حالة وفاة و308961 حالة نشطة وأربعة ملايين و861343 حالة شفاء.

وشهدت روسيا حتى اليوم أكثر من 144.8 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 473 ألفًا منها خلال آخر 24 ساعة.

واتخذت سلطات موسكو، في الأيام الأخيرة، سلسلة خطوات في مسعى للحد من تفشي العدوى، بما في ذلك تشديد القيود القائمة وفرض التطعيم الإلزامي للموظفين في قطاع الخدمات وحظر الفعالية الترفيهية بمشاركة أكثر من ألف شخص.