أحمد موسى يصل للرياض.. الكشف الطبي بانتظاره في النصر

وصول "فيتوريا" ومدرب التعاون والفيحاء بطائرة خاصة

وصل محترف النصر "النيجيري" أحمد موسى، ومدرب الفريق الكروي الأول "البرتغالي" روي فيتوريا، صباح اليوم الخميس، إلى الرياض، كما وصل مدرب التعاون كامبيلوس، ومدرب الفيحاء خورخي سيماو، وفيليب قوفيه مدرب الجبلين، وذلك عبر طائرة خاصة مشتركة.



وتعود الأندية خلال الفترة الحالية إلى تدريباتها، بعد السماح لها منذ الأحد الماضي، لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الـ4 من أغسطس المقبل.