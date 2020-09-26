إيران تعيد فرض إجراءات عزل كورونا.. و"روحاني": مجبرون لا مخيّرون

يهدف القرار إلى احتواء الانتشار السريع لحالات الإصابة

منح الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، السلطات المحلية في أقاليم البلاد تفويضاً لفرض إجراءات عزل أينما اقتضت الضرورة لاحتواء انتشار سريع لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال "روحاني" في تصريحات بثها التلفزيون: "نحن مجبرون على تشديد الإجراءات والرقابة بدءاً بالعاصمة طهران"، وفقاً لـ"رويترز".

وبيّن أن مكاتب الفرق المكلفة بمكافحة المرض في أنحاء البلاد سترفع توصيات بشأن القيود، وما إذا كان ينبغي فرض عزل عام وإغلاق لمدة أسبوع.

من جهتها، أوضحت وزارة الصحة أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا تخطى 25 ألفاً أمس، في حين ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 439.882 إصابة.

وعبر مسؤولو "الصحة" في إيران عن قلقهم بشأن زيادة الإصابات، وحثوا المواطنين على احترام البروتوكولات الصحية للسيطرة على انتشار المرض.