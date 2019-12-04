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بتوجيه "الركيان".. إسناد حوادث إغلاق الأبواب لدوريات "مدني حائل"

للتعجيل بمباشرتها وإنقاذ المحتجزين بصورة أسرع مما كان في السابق

أفاد مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل العميد عبدالله الركيان، بأن دوريات السلامة بإدارته، ستشرع ‏في مباشرة بلاغات احتجاز الأشخاص في الغرف ودورات المياه بسبب إغلاق الأبواب دون نشوب حريق؛ لضمان سرعة وصول الإنقاذ لموقع الحادث.

وكانت فِرَق الإنقاذ هي المنوطة بمباشرة تلك الحوادث؛ إلا أن إسناد تلك المهمة لدوريات السلامة سيعجّل بمباشرة الحادث وإنقاذ الأشخاص في وقت أسرع مما مضى؛ نظرًا لتواجد الدوريات في الميدان معظم الوقت، وتوجّه أقرب دورية للموقع.

جدير بالذكر أنه سيتم تسليم كل دورية المعدات اللازمة لذلك، وتدريب قائدها على ذلك.

جاء ذلك إثر استقبال "الركيان" لبعض الإعلاميين بالمنطقة ومثّلتهم "سبق" ممثلة في الإعلامي خالد السليمي، و"عكاظ" ومثّلها الزميل عواد الطوالة، كما حضر اللقاء الناشط الإعلامي أنور المحيسن.

ونوّه "الركيان"بالدور الكبير للإعلامي بالمنطقة في أداء رسالته الإعلامية التي تساعد الدفاع المدني في نشر الوعي وتثقيف المجتمع؛ لضمان سلامة المواطنين والمقيمين المتابعين لوسائل الإعلام.

الدفاع المدني العميد عبدالله الركيان حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بتوجيه "الركيان".. إسناد حوادث إغلاق الأبواب لدوريات "مدني حائل"
سبق

أفاد مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل العميد عبدالله الركيان، بأن دوريات السلامة بإدارته، ستشرع ‏في مباشرة بلاغات احتجاز الأشخاص في الغرف ودورات المياه بسبب إغلاق الأبواب دون نشوب حريق؛ لضمان سرعة وصول الإنقاذ لموقع الحادث.

وكانت فِرَق الإنقاذ هي المنوطة بمباشرة تلك الحوادث؛ إلا أن إسناد تلك المهمة لدوريات السلامة سيعجّل بمباشرة الحادث وإنقاذ الأشخاص في وقت أسرع مما مضى؛ نظرًا لتواجد الدوريات في الميدان معظم الوقت، وتوجّه أقرب دورية للموقع.

جدير بالذكر أنه سيتم تسليم كل دورية المعدات اللازمة لذلك، وتدريب قائدها على ذلك.

جاء ذلك إثر استقبال "الركيان" لبعض الإعلاميين بالمنطقة ومثّلتهم "سبق" ممثلة في الإعلامي خالد السليمي، و"عكاظ" ومثّلها الزميل عواد الطوالة، كما حضر اللقاء الناشط الإعلامي أنور المحيسن.

ونوّه "الركيان"بالدور الكبير للإعلامي بالمنطقة في أداء رسالته الإعلامية التي تساعد الدفاع المدني في نشر الوعي وتثقيف المجتمع؛ لضمان سلامة المواطنين والمقيمين المتابعين لوسائل الإعلام.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
01:38 PM

بتوجيه "الركيان".. إسناد حوادث إغلاق الأبواب لدوريات "مدني حائل"

للتعجيل بمباشرتها وإنقاذ المحتجزين بصورة أسرع مما كان في السابق

A A A
خالد السليمي - حائل
4
2,194

أفاد مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل العميد عبدالله الركيان، بأن دوريات السلامة بإدارته، ستشرع ‏في مباشرة بلاغات احتجاز الأشخاص في الغرف ودورات المياه بسبب إغلاق الأبواب دون نشوب حريق؛ لضمان سرعة وصول الإنقاذ لموقع الحادث.

وكانت فِرَق الإنقاذ هي المنوطة بمباشرة تلك الحوادث؛ إلا أن إسناد تلك المهمة لدوريات السلامة سيعجّل بمباشرة الحادث وإنقاذ الأشخاص في وقت أسرع مما مضى؛ نظرًا لتواجد الدوريات في الميدان معظم الوقت، وتوجّه أقرب دورية للموقع.

جدير بالذكر أنه سيتم تسليم كل دورية المعدات اللازمة لذلك، وتدريب قائدها على ذلك.

جاء ذلك إثر استقبال "الركيان" لبعض الإعلاميين بالمنطقة ومثّلتهم "سبق" ممثلة في الإعلامي خالد السليمي، و"عكاظ" ومثّلها الزميل عواد الطوالة، كما حضر اللقاء الناشط الإعلامي أنور المحيسن.

ونوّه "الركيان"بالدور الكبير للإعلامي بالمنطقة في أداء رسالته الإعلامية التي تساعد الدفاع المدني في نشر الوعي وتثقيف المجتمع؛ لضمان سلامة المواطنين والمقيمين المتابعين لوسائل الإعلام.

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