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"نادي الإبل": نحرص على تحقيق العدالة بمنافسات مهرجان الملك عبدالعزيز

أكد إعادة أخذ عينات لإبل أحد المشاركين في فئة الفحل وإنتاجه

أكد نادي الإبل الجهة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة الحرص على تحقيق العدالة من خلال التعامل مع جميع المشاركين بما يحقق العدل وإعطاء الكل ذات الفرص المتكافئة.

وفي التفاصيل، أوضح النادي في بيان صحفي أصدره بشأن ما أشير إليه في المؤتمر الصحفي الرابع، حول بعث مندوب من قبل المهرجان لإعادة أخذ عينات لإبل أحد المشاركين في فئة الفحل وإنتاجه أنه في فئة الفحل وإنتاجه يجري استقبال جميع المشاركين في هذه الفئة، وبعد إجراء التحكيم الأولي عليها يتأهل منهم عدد سبعة مشاركين في (كل لون) سيتنافسون على الجوائز الخمس المقررة لهذه الفئة، ويسبق مرحلة التحكيم النهائي إجراءات أخرى تحدد مدى استمرار المشارك في المنافسة من عدمه، وهذا الإجراء هو عبارة عن أخذ عينات للدم من الإبل المتأهلة، بهدف إجراء التحليل اللازم لها، والذي يتم من خلاله إثبات علاقة الأبوة للإنتاج المشارك مع الفحل المشارك به.

وكشفت إدارة المهرجان أن هذا الإجراء يجري من خلال جهات متخصصة، يعقد المهرجان معها شراكة في كل نسخة من كل عام، ويترتب على ذلك إرجاء إعلان النتائج النهائية لفئة الفحل وإنتاجه حتى وصول نتائج التحليل المنوه عنها، وبعدها تستبعد المشاركات التي لم تتطابق نتائجها مع الفحل واستمرار المتطابق منها للمنافسة النهائية.


وقالت:" وردت إدارة المهرجان النتائج لهذه التحاليل، وحيث ثبت بعد مناقشة مضمونها مع الجهة المعنية أن واحدة من النتائج تحمل قطعية إثباتها نسبة (95%) ولرغبة إدارة المهرجان تأكيد هذه النتيجة ومنح جميع المتأهلين ذات الفرصة العادلة، تم تشكيل فريق عمل مكون من مندوب من المهرجان ومندوب من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتم التواصل مع المشارك الموقر الذي أفاد بأنه قد نقل إبله إلى منطقة صحراوية تقع بالطرف الشمالي لمدينة عرعر، وبالفعل وجهت إدارة المهرجان الفريق إلى المنطقة آنفة الذكر، وتم أخذ العينات اللازمة للإبل المشاركة وجرى تسليمها للجهة المعنية تمهيداً لإعادة إجراء التحاليل والخروج بنتائج قطعية يشعر من خلالها المهرجان بعدالة النتيجة".

نادي الإبل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نادي الإبل": نحرص على تحقيق العدالة بمنافسات مهرجان الملك عبدالعزيز
سبق

أكد نادي الإبل الجهة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة الحرص على تحقيق العدالة من خلال التعامل مع جميع المشاركين بما يحقق العدل وإعطاء الكل ذات الفرص المتكافئة.

وفي التفاصيل، أوضح النادي في بيان صحفي أصدره بشأن ما أشير إليه في المؤتمر الصحفي الرابع، حول بعث مندوب من قبل المهرجان لإعادة أخذ عينات لإبل أحد المشاركين في فئة الفحل وإنتاجه أنه في فئة الفحل وإنتاجه يجري استقبال جميع المشاركين في هذه الفئة، وبعد إجراء التحكيم الأولي عليها يتأهل منهم عدد سبعة مشاركين في (كل لون) سيتنافسون على الجوائز الخمس المقررة لهذه الفئة، ويسبق مرحلة التحكيم النهائي إجراءات أخرى تحدد مدى استمرار المشارك في المنافسة من عدمه، وهذا الإجراء هو عبارة عن أخذ عينات للدم من الإبل المتأهلة، بهدف إجراء التحليل اللازم لها، والذي يتم من خلاله إثبات علاقة الأبوة للإنتاج المشارك مع الفحل المشارك به.

وكشفت إدارة المهرجان أن هذا الإجراء يجري من خلال جهات متخصصة، يعقد المهرجان معها شراكة في كل نسخة من كل عام، ويترتب على ذلك إرجاء إعلان النتائج النهائية لفئة الفحل وإنتاجه حتى وصول نتائج التحليل المنوه عنها، وبعدها تستبعد المشاركات التي لم تتطابق نتائجها مع الفحل واستمرار المتطابق منها للمنافسة النهائية.


وقالت:" وردت إدارة المهرجان النتائج لهذه التحاليل، وحيث ثبت بعد مناقشة مضمونها مع الجهة المعنية أن واحدة من النتائج تحمل قطعية إثباتها نسبة (95%) ولرغبة إدارة المهرجان تأكيد هذه النتيجة ومنح جميع المتأهلين ذات الفرصة العادلة، تم تشكيل فريق عمل مكون من مندوب من المهرجان ومندوب من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتم التواصل مع المشارك الموقر الذي أفاد بأنه قد نقل إبله إلى منطقة صحراوية تقع بالطرف الشمالي لمدينة عرعر، وبالفعل وجهت إدارة المهرجان الفريق إلى المنطقة آنفة الذكر، وتم أخذ العينات اللازمة للإبل المشاركة وجرى تسليمها للجهة المعنية تمهيداً لإعادة إجراء التحاليل والخروج بنتائج قطعية يشعر من خلالها المهرجان بعدالة النتيجة".

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
11:44 PM

"نادي الإبل": نحرص على تحقيق العدالة بمنافسات مهرجان الملك عبدالعزيز

أكد إعادة أخذ عينات لإبل أحد المشاركين في فئة الفحل وإنتاجه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد نادي الإبل الجهة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة الحرص على تحقيق العدالة من خلال التعامل مع جميع المشاركين بما يحقق العدل وإعطاء الكل ذات الفرص المتكافئة.

وفي التفاصيل، أوضح النادي في بيان صحفي أصدره بشأن ما أشير إليه في المؤتمر الصحفي الرابع، حول بعث مندوب من قبل المهرجان لإعادة أخذ عينات لإبل أحد المشاركين في فئة الفحل وإنتاجه أنه في فئة الفحل وإنتاجه يجري استقبال جميع المشاركين في هذه الفئة، وبعد إجراء التحكيم الأولي عليها يتأهل منهم عدد سبعة مشاركين في (كل لون) سيتنافسون على الجوائز الخمس المقررة لهذه الفئة، ويسبق مرحلة التحكيم النهائي إجراءات أخرى تحدد مدى استمرار المشارك في المنافسة من عدمه، وهذا الإجراء هو عبارة عن أخذ عينات للدم من الإبل المتأهلة، بهدف إجراء التحليل اللازم لها، والذي يتم من خلاله إثبات علاقة الأبوة للإنتاج المشارك مع الفحل المشارك به.

وكشفت إدارة المهرجان أن هذا الإجراء يجري من خلال جهات متخصصة، يعقد المهرجان معها شراكة في كل نسخة من كل عام، ويترتب على ذلك إرجاء إعلان النتائج النهائية لفئة الفحل وإنتاجه حتى وصول نتائج التحليل المنوه عنها، وبعدها تستبعد المشاركات التي لم تتطابق نتائجها مع الفحل واستمرار المتطابق منها للمنافسة النهائية.


وقالت:" وردت إدارة المهرجان النتائج لهذه التحاليل، وحيث ثبت بعد مناقشة مضمونها مع الجهة المعنية أن واحدة من النتائج تحمل قطعية إثباتها نسبة (95%) ولرغبة إدارة المهرجان تأكيد هذه النتيجة ومنح جميع المتأهلين ذات الفرصة العادلة، تم تشكيل فريق عمل مكون من مندوب من المهرجان ومندوب من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتم التواصل مع المشارك الموقر الذي أفاد بأنه قد نقل إبله إلى منطقة صحراوية تقع بالطرف الشمالي لمدينة عرعر، وبالفعل وجهت إدارة المهرجان الفريق إلى المنطقة آنفة الذكر، وتم أخذ العينات اللازمة للإبل المشاركة وجرى تسليمها للجهة المعنية تمهيداً لإعادة إجراء التحاليل والخروج بنتائج قطعية يشعر من خلالها المهرجان بعدالة النتيجة".

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