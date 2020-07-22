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"التجارة" تستدعي 149 مركبة GMC وشيفروليه لخلل بمساعد الفرامل الإلكتروني

طالبت بالتحقق من شمول رقم الهيكل والتواصل مع الشركة لاستبدال الإطارات مجاناً

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 194 مركبة GMC Sierra وشفروليه Silverado سنة الصنع 2019؛ وذلك لاحتمالية تعطل نظام مساعد الفرامل الإلكتروني للمركبة، مما قد يؤدي إلى خطر وقوع حادث.

وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول رقم الهيكل والتواصل مع الشركة لاستبدال الإطارات مجاناً.

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"التجارة" تستدعي 149 مركبة GMC وشيفروليه لخلل بمساعد الفرامل الإلكتروني
سبق

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 194 مركبة GMC Sierra وشفروليه Silverado سنة الصنع 2019؛ وذلك لاحتمالية تعطل نظام مساعد الفرامل الإلكتروني للمركبة، مما قد يؤدي إلى خطر وقوع حادث.

وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول رقم الهيكل والتواصل مع الشركة لاستبدال الإطارات مجاناً.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
04:40 PM

"التجارة" تستدعي 149 مركبة GMC وشيفروليه لخلل بمساعد الفرامل الإلكتروني

طالبت بالتحقق من شمول رقم الهيكل والتواصل مع الشركة لاستبدال الإطارات مجاناً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,287

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 194 مركبة GMC Sierra وشفروليه Silverado سنة الصنع 2019؛ وذلك لاحتمالية تعطل نظام مساعد الفرامل الإلكتروني للمركبة، مما قد يؤدي إلى خطر وقوع حادث.

وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول رقم الهيكل والتواصل مع الشركة لاستبدال الإطارات مجاناً.

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