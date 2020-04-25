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محافظ "صامطة" يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان

هنأ أعيان وأهالي المحافظة بالشهر الفضيل

رفع محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، باسمه ونيابة عن رؤساء المراكز ومديري الدوائر الحكومية ومشايخ وأعيان وأهالي المحافظة ومراكزها بالتهنئة الخالصة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز وإلى جميع أفراد الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما هنأ محافظ صامطة أهالي ومشايخ وأعيان المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها بحلول الشهر الفضيل، سائلاً الله أن يحفظ لنا قيادتنا الرشيدة، وأن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه ويعيد هذه المناسبة على الجميع أعواماً عديدة بالخير والصحة والسلامة.

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محافظ "صامطة" يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان
سبق

رفع محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، باسمه ونيابة عن رؤساء المراكز ومديري الدوائر الحكومية ومشايخ وأعيان وأهالي المحافظة ومراكزها بالتهنئة الخالصة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز وإلى جميع أفراد الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما هنأ محافظ صامطة أهالي ومشايخ وأعيان المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها بحلول الشهر الفضيل، سائلاً الله أن يحفظ لنا قيادتنا الرشيدة، وأن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه ويعيد هذه المناسبة على الجميع أعواماً عديدة بالخير والصحة والسلامة.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
12:43 AM

محافظ "صامطة" يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان

هنأ أعيان وأهالي المحافظة بالشهر الفضيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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رفع محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، باسمه ونيابة عن رؤساء المراكز ومديري الدوائر الحكومية ومشايخ وأعيان وأهالي المحافظة ومراكزها بالتهنئة الخالصة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز وإلى جميع أفراد الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما هنأ محافظ صامطة أهالي ومشايخ وأعيان المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها بحلول الشهر الفضيل، سائلاً الله أن يحفظ لنا قيادتنا الرشيدة، وأن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه ويعيد هذه المناسبة على الجميع أعواماً عديدة بالخير والصحة والسلامة.

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