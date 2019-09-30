النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المرأة والنقلة الاجتماعية بالمملكة .. ولي العهد يبرز "الخانة الضيقة": انطباع يؤلمني

مذيعة CBS: منذ أن تحدّثنا آخر مرة باتت المرأة تقود وحصلت على مزيدٍ من الحقوق

ابرز لقاء ولي العهد الذي أجرته معه قناة "CBS News"، أهم ملامح فكر القائد الشاب، الذي استطاع أن يحدث نقلة نوعية في الحياة الاجتماعية داخل السعودية، عبر مجموعة من الخطط والبرامج التي دعمت المجتمع بجميع مكوناته من رجال ونساء والتي كان ذلك واضحاً بما نالته من حقوق مختلفة بدءاً بالسماح لها بقيادة السيارة إلى تبوئها أرقى المناصب الحكومية.

هذا وقد أتي حوار ولي العهد ليؤكّد الدور الكبير الذي توليه الحكومة للاهتمام بالمرأة وذلك عبر إجابته عن السؤال الذي طرحته عليه المذيعة قائلة: "أنت مُدركٌ لما يُقال عنك في العلن، إنك تعهدت بتغيير المملكة العربية السعودية؛ وتحويل الاقتصاد؛ والحديث عن الإسلام المعتدل؛ والسماح للنساء بالحصول على مزيدٍ من الحقوق، ومع ذلك ما زال هناك انتقادٌ لحملة القمع وسجن النساء اللواتي يثرن قضايا حول الأمور التي تحتاج إلى التغيير في السعودية، وهذا يعطي الانطباع بأنك لا تؤيد حقوق المرأة وحقوق الإنسان وهذه الأمثلة الملموسة عن النساء اللواتي تمّ سجنهن؟

فكانت الإجابة: يؤلمني هذا الانطباع، ويؤلمني أن البعض ينظر للصورة من خانة ضيقة جداً، أتمنى أن الجميع يأتي للمملكة العربية السعودية وينظر للواقع ويقابل النساء والمواطنين السعوديين ويحكم بنفسه.

لترد المذيعة بسؤال آخر: "اسمح لي أن أسألك عن القضايا المحلية، حقوق المرأة، منذ أن تحدّثنا آخر مرة باتت المرأة تقود في السعودية وحصلت على مزيدٍ من الحقوق بشكل عام، ولكن هناك نحو اثنتي عشرة ناشطة تمّ احتجازهن لأكثر من عام، لماذا وُضعن في السجن؟".

فكانت إجابة ولي العهد: "المملكة العربية السعودية دولة تحكمها القوانين، وقد لا أتفق مع بعض هذه القوانين لكن طالما أنها قوانين موجودة اليوم فيجب احترامها حتى يتم إصلاحها".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المرأة والنقلة الاجتماعية بالمملكة .. ولي العهد يبرز "الخانة الضيقة": انطباع يؤلمني
سبق

ابرز لقاء ولي العهد الذي أجرته معه قناة "CBS News"، أهم ملامح فكر القائد الشاب، الذي استطاع أن يحدث نقلة نوعية في الحياة الاجتماعية داخل السعودية، عبر مجموعة من الخطط والبرامج التي دعمت المجتمع بجميع مكوناته من رجال ونساء والتي كان ذلك واضحاً بما نالته من حقوق مختلفة بدءاً بالسماح لها بقيادة السيارة إلى تبوئها أرقى المناصب الحكومية.

هذا وقد أتي حوار ولي العهد ليؤكّد الدور الكبير الذي توليه الحكومة للاهتمام بالمرأة وذلك عبر إجابته عن السؤال الذي طرحته عليه المذيعة قائلة: "أنت مُدركٌ لما يُقال عنك في العلن، إنك تعهدت بتغيير المملكة العربية السعودية؛ وتحويل الاقتصاد؛ والحديث عن الإسلام المعتدل؛ والسماح للنساء بالحصول على مزيدٍ من الحقوق، ومع ذلك ما زال هناك انتقادٌ لحملة القمع وسجن النساء اللواتي يثرن قضايا حول الأمور التي تحتاج إلى التغيير في السعودية، وهذا يعطي الانطباع بأنك لا تؤيد حقوق المرأة وحقوق الإنسان وهذه الأمثلة الملموسة عن النساء اللواتي تمّ سجنهن؟

فكانت الإجابة: يؤلمني هذا الانطباع، ويؤلمني أن البعض ينظر للصورة من خانة ضيقة جداً، أتمنى أن الجميع يأتي للمملكة العربية السعودية وينظر للواقع ويقابل النساء والمواطنين السعوديين ويحكم بنفسه.

لترد المذيعة بسؤال آخر: "اسمح لي أن أسألك عن القضايا المحلية، حقوق المرأة، منذ أن تحدّثنا آخر مرة باتت المرأة تقود في السعودية وحصلت على مزيدٍ من الحقوق بشكل عام، ولكن هناك نحو اثنتي عشرة ناشطة تمّ احتجازهن لأكثر من عام، لماذا وُضعن في السجن؟".

فكانت إجابة ولي العهد: "المملكة العربية السعودية دولة تحكمها القوانين، وقد لا أتفق مع بعض هذه القوانين لكن طالما أنها قوانين موجودة اليوم فيجب احترامها حتى يتم إصلاحها".

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
01:21 PM

المرأة والنقلة الاجتماعية بالمملكة .. ولي العهد يبرز "الخانة الضيقة": انطباع يؤلمني

مذيعة CBS: منذ أن تحدّثنا آخر مرة باتت المرأة تقود وحصلت على مزيدٍ من الحقوق

A A A
خلود غنام - الرياض
4
3,433

ابرز لقاء ولي العهد الذي أجرته معه قناة "CBS News"، أهم ملامح فكر القائد الشاب، الذي استطاع أن يحدث نقلة نوعية في الحياة الاجتماعية داخل السعودية، عبر مجموعة من الخطط والبرامج التي دعمت المجتمع بجميع مكوناته من رجال ونساء والتي كان ذلك واضحاً بما نالته من حقوق مختلفة بدءاً بالسماح لها بقيادة السيارة إلى تبوئها أرقى المناصب الحكومية.

هذا وقد أتي حوار ولي العهد ليؤكّد الدور الكبير الذي توليه الحكومة للاهتمام بالمرأة وذلك عبر إجابته عن السؤال الذي طرحته عليه المذيعة قائلة: "أنت مُدركٌ لما يُقال عنك في العلن، إنك تعهدت بتغيير المملكة العربية السعودية؛ وتحويل الاقتصاد؛ والحديث عن الإسلام المعتدل؛ والسماح للنساء بالحصول على مزيدٍ من الحقوق، ومع ذلك ما زال هناك انتقادٌ لحملة القمع وسجن النساء اللواتي يثرن قضايا حول الأمور التي تحتاج إلى التغيير في السعودية، وهذا يعطي الانطباع بأنك لا تؤيد حقوق المرأة وحقوق الإنسان وهذه الأمثلة الملموسة عن النساء اللواتي تمّ سجنهن؟

فكانت الإجابة: يؤلمني هذا الانطباع، ويؤلمني أن البعض ينظر للصورة من خانة ضيقة جداً، أتمنى أن الجميع يأتي للمملكة العربية السعودية وينظر للواقع ويقابل النساء والمواطنين السعوديين ويحكم بنفسه.

لترد المذيعة بسؤال آخر: "اسمح لي أن أسألك عن القضايا المحلية، حقوق المرأة، منذ أن تحدّثنا آخر مرة باتت المرأة تقود في السعودية وحصلت على مزيدٍ من الحقوق بشكل عام، ولكن هناك نحو اثنتي عشرة ناشطة تمّ احتجازهن لأكثر من عام، لماذا وُضعن في السجن؟".

فكانت إجابة ولي العهد: "المملكة العربية السعودية دولة تحكمها القوانين، وقد لا أتفق مع بعض هذه القوانين لكن طالما أنها قوانين موجودة اليوم فيجب احترامها حتى يتم إصلاحها".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,298
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,312
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,346
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,930

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة