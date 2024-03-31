النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

2800 مراجع لعلاج مضاعفات القدم السكرية بالحفر خلال 6 أشهر

قدّمتها وحدة العناية بمستشفى الملك خالد بالتعاون مع الأقسام الجراحية

بلغ عدد مراجعي العلاج من مضاعفات القدم السكرية بإسعاف مستشفى الملك خالد ووحدة العناية بالقدم السكرية بمركز الغدد الصماء والسكر بالمستشفى خلال النصف الأول من عام ١٤٤٠هـ، 2800 مراجع قُدّمت لهم الخدمة العلاجية والوقاية الكاملة من هذه المضاعفات.

وتقوم وحدة العناية بالقدم السكري بمستشفى الملك خالد بالتعاون مع الأقسام الجراحية، بدور فعال في توعية مرضى القدم السكري ومعالجة كل المضاعفات للقدم السكرية؛ من نقص في تروية الأطراف السفلية، واعتلال الأعصاب وتعفن الجروح.

وخلال النصف الأول من العام 1440هـ، تم إدخال 45 مريضًا مصابًا بمضاعفات القدم السكرية لقسم الجراحة بمستشفى الملك خالد؛ لتقديم العلاج لهم، مع انخفاض نسبة البتر بشكل كبير جدًّا؛ حيث لم تسجل إلا حالة بتر واحدة فوق الركبة، وثماني حالات بتر أصابع القدم مع انخفاض نسبة عدد أيام إشغال السرير بالأقسام الجراحية، ويعود ذلك بعد توفيق الله لكفاءة الفريق الطبي، والتزام المريض بنصائح الطبيب.

ويكون التدخل بعلاج الحالة المصابة بمضاعفات القدم السكرية من خلال معالجة العدوى الشديدة والغرغرينة عن طريق المضادات الحيوية، ومعالجة ارتفاع السكر، وإزالة الأنسجة الملتهبة أو إزالتها، ومعالجة تشوه القدم بعملية لتصحيحها وتجميلها أو البتر الجزئي للمنطقة المصابة بالغرغرينا، أو البتر الكامل لا قدر الله.

وتؤكد "صحة حفر الباطن" على مرضى السكري، باتباع جميع الإرشادات الصحية والوقائية لتفادي أي مضاعفات للسكر، وأهمها القدم السكرية؛ منها الفحص المبكر، والعناية اليومية بالأقدام، وعدم إهمال أي جرح لمريض السكري، وعدم استعمال العلاجات الشعبية التي تؤدي لتفاقم الحالة الالتهابية، مع استعمال الأحذية والدعامات المناسبة لتخفيف الضغط على الأقدام.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
2800 مراجع لعلاج مضاعفات القدم السكرية بالحفر خلال 6 أشهر
سبق

بلغ عدد مراجعي العلاج من مضاعفات القدم السكرية بإسعاف مستشفى الملك خالد ووحدة العناية بالقدم السكرية بمركز الغدد الصماء والسكر بالمستشفى خلال النصف الأول من عام ١٤٤٠هـ، 2800 مراجع قُدّمت لهم الخدمة العلاجية والوقاية الكاملة من هذه المضاعفات.

وتقوم وحدة العناية بالقدم السكري بمستشفى الملك خالد بالتعاون مع الأقسام الجراحية، بدور فعال في توعية مرضى القدم السكري ومعالجة كل المضاعفات للقدم السكرية؛ من نقص في تروية الأطراف السفلية، واعتلال الأعصاب وتعفن الجروح.

وخلال النصف الأول من العام 1440هـ، تم إدخال 45 مريضًا مصابًا بمضاعفات القدم السكرية لقسم الجراحة بمستشفى الملك خالد؛ لتقديم العلاج لهم، مع انخفاض نسبة البتر بشكل كبير جدًّا؛ حيث لم تسجل إلا حالة بتر واحدة فوق الركبة، وثماني حالات بتر أصابع القدم مع انخفاض نسبة عدد أيام إشغال السرير بالأقسام الجراحية، ويعود ذلك بعد توفيق الله لكفاءة الفريق الطبي، والتزام المريض بنصائح الطبيب.

ويكون التدخل بعلاج الحالة المصابة بمضاعفات القدم السكرية من خلال معالجة العدوى الشديدة والغرغرينة عن طريق المضادات الحيوية، ومعالجة ارتفاع السكر، وإزالة الأنسجة الملتهبة أو إزالتها، ومعالجة تشوه القدم بعملية لتصحيحها وتجميلها أو البتر الجزئي للمنطقة المصابة بالغرغرينا، أو البتر الكامل لا قدر الله.

وتؤكد "صحة حفر الباطن" على مرضى السكري، باتباع جميع الإرشادات الصحية والوقائية لتفادي أي مضاعفات للسكر، وأهمها القدم السكرية؛ منها الفحص المبكر، والعناية اليومية بالأقدام، وعدم إهمال أي جرح لمريض السكري، وعدم استعمال العلاجات الشعبية التي تؤدي لتفاقم الحالة الالتهابية، مع استعمال الأحذية والدعامات المناسبة لتخفيف الضغط على الأقدام.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
01:33 PM

2800 مراجع لعلاج مضاعفات القدم السكرية بالحفر خلال 6 أشهر

قدّمتها وحدة العناية بمستشفى الملك خالد بالتعاون مع الأقسام الجراحية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - حفر الباطن
0
112

بلغ عدد مراجعي العلاج من مضاعفات القدم السكرية بإسعاف مستشفى الملك خالد ووحدة العناية بالقدم السكرية بمركز الغدد الصماء والسكر بالمستشفى خلال النصف الأول من عام ١٤٤٠هـ، 2800 مراجع قُدّمت لهم الخدمة العلاجية والوقاية الكاملة من هذه المضاعفات.

وتقوم وحدة العناية بالقدم السكري بمستشفى الملك خالد بالتعاون مع الأقسام الجراحية، بدور فعال في توعية مرضى القدم السكري ومعالجة كل المضاعفات للقدم السكرية؛ من نقص في تروية الأطراف السفلية، واعتلال الأعصاب وتعفن الجروح.

وخلال النصف الأول من العام 1440هـ، تم إدخال 45 مريضًا مصابًا بمضاعفات القدم السكرية لقسم الجراحة بمستشفى الملك خالد؛ لتقديم العلاج لهم، مع انخفاض نسبة البتر بشكل كبير جدًّا؛ حيث لم تسجل إلا حالة بتر واحدة فوق الركبة، وثماني حالات بتر أصابع القدم مع انخفاض نسبة عدد أيام إشغال السرير بالأقسام الجراحية، ويعود ذلك بعد توفيق الله لكفاءة الفريق الطبي، والتزام المريض بنصائح الطبيب.

ويكون التدخل بعلاج الحالة المصابة بمضاعفات القدم السكرية من خلال معالجة العدوى الشديدة والغرغرينة عن طريق المضادات الحيوية، ومعالجة ارتفاع السكر، وإزالة الأنسجة الملتهبة أو إزالتها، ومعالجة تشوه القدم بعملية لتصحيحها وتجميلها أو البتر الجزئي للمنطقة المصابة بالغرغرينا، أو البتر الكامل لا قدر الله.

وتؤكد "صحة حفر الباطن" على مرضى السكري، باتباع جميع الإرشادات الصحية والوقائية لتفادي أي مضاعفات للسكر، وأهمها القدم السكرية؛ منها الفحص المبكر، والعناية اليومية بالأقدام، وعدم إهمال أي جرح لمريض السكري، وعدم استعمال العلاجات الشعبية التي تؤدي لتفاقم الحالة الالتهابية، مع استعمال الأحذية والدعامات المناسبة لتخفيف الضغط على الأقدام.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,918
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,178
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,053
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,877

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي
تسريبات "الصرف" السياسي..!

تسريبات "الصرف" السياسي..!

عبدالغني الشيخ
كيف تصنع هيبتك؟

كيف تصنع هيبتك؟

صالح المسلّم
صناعة النفوذ

صناعة النفوذ

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة