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"الغطاء النباتي" يصدر 335 ترخيصًا للمؤسسات لاستيراد وبيع الفحم والحطب

شملت أربعة أنواع للشركات.. على مستوى جميع مناطق المملكة خلال 90 يومًا

أصدر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر 335 ترخيصًا لاستيراد وبيع الفحم والحطب للمؤسسات والشركات بجميع مناطق المملكة خلال 90 يومًا.

وتضمنت التراخيص الصادرة من المركز، 65 ترخيصًا لبيع الفحم والحطب المتنقل، وذلك في إطار حرصه على توفير فرص العمل للشباب السعودي، من خلال تشجيع ممارسة أعمال البيع والشراء في الفحم والحطب المستورد دون المحلي ومكافحة الاحتطاب.

وشملت التراخيص الصادرة من المركز أربعة أنواع للشركات والمؤسسات، هي البيع المتنقل للحطب والفحم والمستورد بالسيارة، وبيع الحطب والفحم المستورد بالتجزئة، وجمع وبيع المخلفات الشجرية للمزارع، وأخيرًا استيراد وبيع الحطب والفحم بالجملة.

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"الغطاء النباتي" يصدر 335 ترخيصًا للمؤسسات لاستيراد وبيع الفحم والحطب
سبق

أصدر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر 335 ترخيصًا لاستيراد وبيع الفحم والحطب للمؤسسات والشركات بجميع مناطق المملكة خلال 90 يومًا.

وتضمنت التراخيص الصادرة من المركز، 65 ترخيصًا لبيع الفحم والحطب المتنقل، وذلك في إطار حرصه على توفير فرص العمل للشباب السعودي، من خلال تشجيع ممارسة أعمال البيع والشراء في الفحم والحطب المستورد دون المحلي ومكافحة الاحتطاب.

وشملت التراخيص الصادرة من المركز أربعة أنواع للشركات والمؤسسات، هي البيع المتنقل للحطب والفحم والمستورد بالسيارة، وبيع الحطب والفحم المستورد بالتجزئة، وجمع وبيع المخلفات الشجرية للمزارع، وأخيرًا استيراد وبيع الحطب والفحم بالجملة.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
05:58 PM

"الغطاء النباتي" يصدر 335 ترخيصًا للمؤسسات لاستيراد وبيع الفحم والحطب

شملت أربعة أنواع للشركات.. على مستوى جميع مناطق المملكة خلال 90 يومًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر 335 ترخيصًا لاستيراد وبيع الفحم والحطب للمؤسسات والشركات بجميع مناطق المملكة خلال 90 يومًا.

وتضمنت التراخيص الصادرة من المركز، 65 ترخيصًا لبيع الفحم والحطب المتنقل، وذلك في إطار حرصه على توفير فرص العمل للشباب السعودي، من خلال تشجيع ممارسة أعمال البيع والشراء في الفحم والحطب المستورد دون المحلي ومكافحة الاحتطاب.

وشملت التراخيص الصادرة من المركز أربعة أنواع للشركات والمؤسسات، هي البيع المتنقل للحطب والفحم والمستورد بالسيارة، وبيع الحطب والفحم المستورد بالتجزئة، وجمع وبيع المخلفات الشجرية للمزارع، وأخيرًا استيراد وبيع الحطب والفحم بالجملة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,305
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,593
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,348
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,360

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