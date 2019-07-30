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شاهد.. لحظة تحطم المقاتلة الباكستانية

أسفر عن مقتل وإصابة 29 شخصًا

كشفت لقطات فيديو لحظة سقوط طائرة عسكرية وسط منطقة سكنية، الثلاثاء، قرب مدينة روالبندي شمال شرقي باكستان.

وأدى تحطم الطائرة الذي وقع بعد دقائق من إقلاعها في رحلة تدريبية، إلى مقتل طاقمها المكون من 5 أفراد، فضلاً عن 12 مدنيًا، كما نقل عمال إنقاذ عسكريون ومدنيون ما لا يقل عن 12 مصابًا إلى مستشفيات في المدينة، ليصبح إجمالي القتلى والمصابين 29 شخصًا.

وتظهر اللقطات كرة لهب عملاقة لحظة الحادث المأساوي، الذي خلف أنقاضًا تنبعث منها النيران والدخان.

وقال بيان للجيش الباكستاني إن الطائرة كانت في رحلة تدريب روتينية عندما تحطمت، لكن لم ترد تفاصيل بعد عن سبب الحادث أو نوع الطائرة.

وأخمد عمال الإنقاذ الحريق تاركين خلفهم أنقاض منزل يبدو أنه وقع عليه الضرر الأكبر من تحطم الطائرة.

وقال أحد السكان المحليين للصحفيين: "شقيقتي وزوجها وأطفالهما الثلاثة لقوا مصرعهم عندما تحطمت الطائرة فوق منزلهم".

وقال ضابط جيش في مسرح الحادث: "اصطدمت الطائرة بجانب المبنى. الهيكل الذي اصطدمت به انهار تمامًا".

وأحاط الجيش ومركبات إنقاذ ومسؤولو أمن موقع الحادث في منطقة على مشارف مشروع تعمير سكني، وحاولوا إبعاد المارة عن الطريق.

وتقع روالبندي على مقربة من العاصمة إسلام آباد، ويوجد بها مقر الجيش الباكستاني.

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شاهد.. لحظة تحطم المقاتلة الباكستانية
سبق

كشفت لقطات فيديو لحظة سقوط طائرة عسكرية وسط منطقة سكنية، الثلاثاء، قرب مدينة روالبندي شمال شرقي باكستان.

وأدى تحطم الطائرة الذي وقع بعد دقائق من إقلاعها في رحلة تدريبية، إلى مقتل طاقمها المكون من 5 أفراد، فضلاً عن 12 مدنيًا، كما نقل عمال إنقاذ عسكريون ومدنيون ما لا يقل عن 12 مصابًا إلى مستشفيات في المدينة، ليصبح إجمالي القتلى والمصابين 29 شخصًا.

وتظهر اللقطات كرة لهب عملاقة لحظة الحادث المأساوي، الذي خلف أنقاضًا تنبعث منها النيران والدخان.

وقال بيان للجيش الباكستاني إن الطائرة كانت في رحلة تدريب روتينية عندما تحطمت، لكن لم ترد تفاصيل بعد عن سبب الحادث أو نوع الطائرة.

وأخمد عمال الإنقاذ الحريق تاركين خلفهم أنقاض منزل يبدو أنه وقع عليه الضرر الأكبر من تحطم الطائرة.

وقال أحد السكان المحليين للصحفيين: "شقيقتي وزوجها وأطفالهما الثلاثة لقوا مصرعهم عندما تحطمت الطائرة فوق منزلهم".

وقال ضابط جيش في مسرح الحادث: "اصطدمت الطائرة بجانب المبنى. الهيكل الذي اصطدمت به انهار تمامًا".

وأحاط الجيش ومركبات إنقاذ ومسؤولو أمن موقع الحادث في منطقة على مشارف مشروع تعمير سكني، وحاولوا إبعاد المارة عن الطريق.

وتقع روالبندي على مقربة من العاصمة إسلام آباد، ويوجد بها مقر الجيش الباكستاني.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
01:42 PM

شاهد.. لحظة تحطم المقاتلة الباكستانية

أسفر عن مقتل وإصابة 29 شخصًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,546

كشفت لقطات فيديو لحظة سقوط طائرة عسكرية وسط منطقة سكنية، الثلاثاء، قرب مدينة روالبندي شمال شرقي باكستان.

وأدى تحطم الطائرة الذي وقع بعد دقائق من إقلاعها في رحلة تدريبية، إلى مقتل طاقمها المكون من 5 أفراد، فضلاً عن 12 مدنيًا، كما نقل عمال إنقاذ عسكريون ومدنيون ما لا يقل عن 12 مصابًا إلى مستشفيات في المدينة، ليصبح إجمالي القتلى والمصابين 29 شخصًا.

وتظهر اللقطات كرة لهب عملاقة لحظة الحادث المأساوي، الذي خلف أنقاضًا تنبعث منها النيران والدخان.

وقال بيان للجيش الباكستاني إن الطائرة كانت في رحلة تدريب روتينية عندما تحطمت، لكن لم ترد تفاصيل بعد عن سبب الحادث أو نوع الطائرة.

وأخمد عمال الإنقاذ الحريق تاركين خلفهم أنقاض منزل يبدو أنه وقع عليه الضرر الأكبر من تحطم الطائرة.

وقال أحد السكان المحليين للصحفيين: "شقيقتي وزوجها وأطفالهما الثلاثة لقوا مصرعهم عندما تحطمت الطائرة فوق منزلهم".

وقال ضابط جيش في مسرح الحادث: "اصطدمت الطائرة بجانب المبنى. الهيكل الذي اصطدمت به انهار تمامًا".

وأحاط الجيش ومركبات إنقاذ ومسؤولو أمن موقع الحادث في منطقة على مشارف مشروع تعمير سكني، وحاولوا إبعاد المارة عن الطريق.

وتقع روالبندي على مقربة من العاصمة إسلام آباد، ويوجد بها مقر الجيش الباكستاني.

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