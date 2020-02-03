بالخطوات .. هكذا تبلّغ عن تغريدة مسيئة أو غير لائقة على "تويتر"

قد تتسبّب في إيذاء مشاعر البعض أو تحمل عبارات غير لائقة

أصبح موقع "تويتر" على مر السنين مكاناً يتجه إليه كثيرٌ من الأشخاص للتعبير عن آرائهم السياسية ومعالجة القضايا الاجتماعية، والتعبير عن مشاعرهم، لكن يصادف كثيرٌ من المستخدمين فى بعض الأحيان تغريدات غير مناسبة أو مسيئة، فأحياناً يتجاوز البعض بكتابة كلمات غير لائقة، قد تتسبّب في إيذاء مشاعر البعض، لكن بفضل أداة التقارير التي يقدمها "تويتر" للمستخدمين، يمكن الإبلاغ عن تغريدة معينة أو حساب بكامله، لذلك إذا صادفت أي تغريدة من هذا القبيل وتريد الإبلاغ عنها، فعليك اتباع الخطوات التالية، التي عرضها موقع Timesofindia الهندي؛ لمنع ظهور هذه التغريدة وغيرها من التغريدات المستقبلية.

- افتح "تويتر" على هاتفك الذكي أو المتصفح وانتقل إلى التغريدة التي تريد الإبلاغ عنها.

- اضغط على السهم لأسفل الموجود بالجانب الأيمن من التغريدة واختر خيار تقرير.

- حدّد "إنها مسيئة أو ضارّة".

بعد ذلك، سيطلب "تويتر" بعض المعلومات الإضافية حول التغريدة والمشكلة التي تحاول الإبلاغ عنها، إضافة إلى ذلك، قد يطلب "تويتر" تقييم بعض التغريدات من الحساب للحصول على فكرة أفضل لتقييم التغريدة التي تم الإبلاغ عنها.

وبعد الإبلاغ عن تغريدة، ستتلقى رسائل بريد إلكتروني للمتابعة مع نص التغريدة جنباً إلى جنب مع تقارير التحقيق، لديك أيضاً خيار إلغاء الاشتراك عن طريق إلغاء تحديد المربع الموجود بجانب التحديثات حول هذا التقرير.

لاحظ أنه بعد تقديم التقرير بنجاح، سيعرض "تويتر" بعض التوصيات لتحسين تجربة "تويتر"، إضافة إلى ذلك، يمكنك أيضاً حظر بعض الكلمات الرئيسة على "تويتر" للتوقف عن رؤية مثل هذه التغريدات فى المستقبل.

جديرٌ بالذكر كشف الموقع عن تغيير جديد في تطبيقه على نظام iOS، الذي يجعل المحادثات أسهل في المراجعة والاشتراك، حيث قالت الشركة: "إن التغيير في تصميم التطبيق، الذي لا يتطلب تحديث التطبيق، هو في ميزة الارتباطات في الخط الزمني لـ (تويتر) التي لا تقدم أداءً جيداً في التمييز بين التغريدات القياسية والردود عليها".