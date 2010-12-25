صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الجمعة الموافق 10/ 5/ 1442هـ.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير متعب بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز
الصلاة عليها اليوم الجمعة
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الجمعة الموافق 10/ 5/ 1442هـ.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير متعب بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز
الصلاة عليها اليوم الجمعة
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الجمعة الموافق 10/ 5/ 1442هـ.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.