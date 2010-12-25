صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "بيان من الديوان الملكي" انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الجمعة الموافق 10/ 5/ 1442هـ. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير متعب بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-25 صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:



"بيان من الديوان الملكي"



انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الجمعة الموافق 10/ 5/ 1442هـ.



تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442 12:38 AM

اخر تعديل 25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442 01:48 AM

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير متعب بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز الصلاة عليها اليوم الجمعة





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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:



"بيان من الديوان الملكي"



انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الجمعة الموافق 10/ 5/ 1442هـ.



تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.