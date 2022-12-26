بريطانيا تؤكد أنها ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية الليبية
قالت إنها لا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية
أكدت بريطانيا أنها ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة بقيادة ليبيا إلى الانتخابات، ولا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية.
وأوضحت السفارة البريطانية لدى ليبيا في بيان لها أمس أن المملكة المتحدة تدعم بقوة العملية الانتخابية بقيادة ليبية، وتدعم عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة.
وقالت السفارة في بيانها: "يجب أن نحافظ ونبني على التقدم نحو السلام والاستقرار الذي تم تحقيقه من خلال اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 2020 وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي".
بريطانيا تؤكد أنها ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية الليبية
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-12-25
أكدت بريطانيا أنها ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة بقيادة ليبيا إلى الانتخابات، ولا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية.
وأوضحت السفارة البريطانية لدى ليبيا في بيان لها أمس أن المملكة المتحدة تدعم بقوة العملية الانتخابية بقيادة ليبية، وتدعم عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة.
وقالت السفارة في بيانها: "يجب أن نحافظ ونبني على التقدم نحو السلام والاستقرار الذي تم تحقيقه من خلال اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 2020 وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي".
25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
10:15 AM
بريطانيا تؤكد أنها ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية الليبية
قالت إنها لا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية
أكدت بريطانيا أنها ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة بقيادة ليبيا إلى الانتخابات، ولا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية.
وأوضحت السفارة البريطانية لدى ليبيا في بيان لها أمس أن المملكة المتحدة تدعم بقوة العملية الانتخابية بقيادة ليبية، وتدعم عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة.
وقالت السفارة في بيانها: "يجب أن نحافظ ونبني على التقدم نحو السلام والاستقرار الذي تم تحقيقه من خلال اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 2020 وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي".