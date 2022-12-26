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بريطانيا تؤكد أنها ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية الليبية

قالت إنها لا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية

أكدت بريطانيا أنها ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة بقيادة ‎ليبيا إلى ‎الانتخابات، ولا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية.

وأوضحت السفارة البريطانية لدى ليبيا في بيان لها أمس أن المملكة المتحدة تدعم ‎بقوة العملية الانتخابية بقيادة ليبية، وتدعم عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة.

وقالت السفارة في بيانها: "يجب أن نحافظ ونبني على التقدم نحو السلام والاستقرار الذي تم تحقيقه من خلال اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 2020 وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي".

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بريطانيا تؤكد أنها ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية الليبية
سبق

أكدت بريطانيا أنها ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة بقيادة ‎ليبيا إلى ‎الانتخابات، ولا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية.

وأوضحت السفارة البريطانية لدى ليبيا في بيان لها أمس أن المملكة المتحدة تدعم ‎بقوة العملية الانتخابية بقيادة ليبية، وتدعم عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة.

وقالت السفارة في بيانها: "يجب أن نحافظ ونبني على التقدم نحو السلام والاستقرار الذي تم تحقيقه من خلال اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 2020 وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي".

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
10:15 AM

بريطانيا تؤكد أنها ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية الليبية

قالت إنها لا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت بريطانيا أنها ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة بقيادة ‎ليبيا إلى ‎الانتخابات، ولا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية.

وأوضحت السفارة البريطانية لدى ليبيا في بيان لها أمس أن المملكة المتحدة تدعم ‎بقوة العملية الانتخابية بقيادة ليبية، وتدعم عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة.

وقالت السفارة في بيانها: "يجب أن نحافظ ونبني على التقدم نحو السلام والاستقرار الذي تم تحقيقه من خلال اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 2020 وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي".

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