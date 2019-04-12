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أمانة الجوف تواصل جهودها لمعالجة التشوه البصري وقت منع التجول

رفعت 172 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والأنقاض مجهولة المصدر

تواصل أمانة الجوف رفع أكثر من 172083 م3 من مخلفات البناء والمشروعات والأنقاض مجهولة المصدر، والقضاء على العشوائيات ومسببات التشوه، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والتي تأتي ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية في معالجة التشوه البصري.

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن الأمانة قامت أخيرًا باستكمال برنامج معالجة التشوه البصري وإزالة الأنقاض والرمال خلال فترة منع التجول، لافتًا إلى استمرار جولات المراقبين على مواقع المباني التي يوجد فيها مخلفات.

ودعا "الشرعان" أصحاب المشروعات والمباني تحت الإنشاء أو الترميم التعاقد مع أحد الناقلين المؤهلين من الأمانة لتوفير حاويات خاصة بجمع ونقل مُخلفات البناء، وإلزامهم بنظافة المنطقة المحيطة بالمبنى، مؤكدًا أن الأمانة لا تألو جهدًا في متابعة ومراقبة ورصد المُخالفين للاشتراطات البلدية وذلك حفاظًا على المنظر العام.

وأضاف: الأهالي شركاء أساسيون في نجاح هذه البرامج والحملات المستمرة، من خلال الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر قنوات الأمانة التفاعلية، والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات على مدار اليوم، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفة، وذلك برفع بلاغ ضد أي مخالف عن طريق مركز خدمة العملاء 940.

فيروس كورونا الجديد منع التجول أمانة الجوف

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمانة الجوف تواصل جهودها لمعالجة التشوه البصري وقت منع التجول
سبق

تواصل أمانة الجوف رفع أكثر من 172083 م3 من مخلفات البناء والمشروعات والأنقاض مجهولة المصدر، والقضاء على العشوائيات ومسببات التشوه، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والتي تأتي ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية في معالجة التشوه البصري.

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن الأمانة قامت أخيرًا باستكمال برنامج معالجة التشوه البصري وإزالة الأنقاض والرمال خلال فترة منع التجول، لافتًا إلى استمرار جولات المراقبين على مواقع المباني التي يوجد فيها مخلفات.

ودعا "الشرعان" أصحاب المشروعات والمباني تحت الإنشاء أو الترميم التعاقد مع أحد الناقلين المؤهلين من الأمانة لتوفير حاويات خاصة بجمع ونقل مُخلفات البناء، وإلزامهم بنظافة المنطقة المحيطة بالمبنى، مؤكدًا أن الأمانة لا تألو جهدًا في متابعة ومراقبة ورصد المُخالفين للاشتراطات البلدية وذلك حفاظًا على المنظر العام.

وأضاف: الأهالي شركاء أساسيون في نجاح هذه البرامج والحملات المستمرة، من خلال الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر قنوات الأمانة التفاعلية، والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات على مدار اليوم، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفة، وذلك برفع بلاغ ضد أي مخالف عن طريق مركز خدمة العملاء 940.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
12:53 AM

أمانة الجوف تواصل جهودها لمعالجة التشوه البصري وقت منع التجول

رفعت 172 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والأنقاض مجهولة المصدر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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تواصل أمانة الجوف رفع أكثر من 172083 م3 من مخلفات البناء والمشروعات والأنقاض مجهولة المصدر، والقضاء على العشوائيات ومسببات التشوه، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والتي تأتي ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية في معالجة التشوه البصري.

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن الأمانة قامت أخيرًا باستكمال برنامج معالجة التشوه البصري وإزالة الأنقاض والرمال خلال فترة منع التجول، لافتًا إلى استمرار جولات المراقبين على مواقع المباني التي يوجد فيها مخلفات.

ودعا "الشرعان" أصحاب المشروعات والمباني تحت الإنشاء أو الترميم التعاقد مع أحد الناقلين المؤهلين من الأمانة لتوفير حاويات خاصة بجمع ونقل مُخلفات البناء، وإلزامهم بنظافة المنطقة المحيطة بالمبنى، مؤكدًا أن الأمانة لا تألو جهدًا في متابعة ومراقبة ورصد المُخالفين للاشتراطات البلدية وذلك حفاظًا على المنظر العام.

وأضاف: الأهالي شركاء أساسيون في نجاح هذه البرامج والحملات المستمرة، من خلال الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر قنوات الأمانة التفاعلية، والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات على مدار اليوم، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفة، وذلك برفع بلاغ ضد أي مخالف عن طريق مركز خدمة العملاء 940.

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