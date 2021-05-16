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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين إلى 202 شهيد

إجمالي عدد المصابين جراء الاعتداءات والقصف 5,588 جريحًا

ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية اليوم إلى 202 شهيد و5,588 مصابًا.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن عدد شهداء قطاع غزة بلغ 181 شهيداً، بينهم 52 طفلاً، و31 سيدة، فيما بلغ عدد شهداء الضفة الغربية 21 شهيداً بينهم طفل.

وأوضحت أن المصابين بالقصف الحربي والمدفعي العنيف منذ نحو أسبوع على قطاع غزة بلغ 1225 مصاباً.

ووصل عدد المصابين من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس إلى 4,363 جريحاً.

الرئيسية/ أخبار العالم

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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين إلى 202 شهيد
سبق

ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية اليوم إلى 202 شهيد و5,588 مصابًا.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن عدد شهداء قطاع غزة بلغ 181 شهيداً، بينهم 52 طفلاً، و31 سيدة، فيما بلغ عدد شهداء الضفة الغربية 21 شهيداً بينهم طفل.

وأوضحت أن المصابين بالقصف الحربي والمدفعي العنيف منذ نحو أسبوع على قطاع غزة بلغ 1225 مصاباً.

ووصل عدد المصابين من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس إلى 4,363 جريحاً.

16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442
05:35 PM

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين إلى 202 شهيد

إجمالي عدد المصابين جراء الاعتداءات والقصف 5,588 جريحًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية اليوم إلى 202 شهيد و5,588 مصابًا.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن عدد شهداء قطاع غزة بلغ 181 شهيداً، بينهم 52 طفلاً، و31 سيدة، فيما بلغ عدد شهداء الضفة الغربية 21 شهيداً بينهم طفل.

وأوضحت أن المصابين بالقصف الحربي والمدفعي العنيف منذ نحو أسبوع على قطاع غزة بلغ 1225 مصاباً.

ووصل عدد المصابين من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس إلى 4,363 جريحاً.

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