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جامعة الطائف تدعو مقبولي وظائف "أطباء أسنان" للاختبارات التحريرية

تُعقد السبت المقبل في شطري الطلاب والطالبات؟.. مع إحضار الاستمارة

أعلنت جامعة الطائف، اليوم الاثنين، موعد إجراء الاختبارات التحريرية للمقبولين مبدئيًّا من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الصحية "أطباء أسنان"، التي بدأ التقدم لها اعتبارًا من تاريخ 11 ربيع الثاني الماضي، يوم السبت المقبل، الموافق للخامس من شهر رجب.

وقالت جامعة الطائف: الاختبار سيُعقد في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا؛ وسيُجرى اختبار الرجال في مبنى رقم "24" بمقر الجامعة في الحوية "شطر الطلاب"، والدخول من البوابة رقم "4"؛ أما بالنسبة للنساء فسيُعقد الاختبار في مبنى رقم "4" بشطر الطالبات، وسيكون الدخول من البوابة رقم "2".

ودعت الجامعة جميع المتقدمين والمتقدمات الذين وردت أرقامهم ضمن المقبولين مبدئيًّا في موقعها الإلكتروني، إلى الحضور إلى الجامعة في الزمان والمكان المحددين للاختبار، وكذلك حسب أرقام المباني والقاعات الموضحة؛ محضرين معهم أساس استمارة التوظيف التي تمت تعبئتها وطباعتها من موقع الجامعة، بعد التوقيع عليها في الحقل المخصص من صاحب الطلب، وأصل الهوية الوطنية.

جامعة الطائف وظائف أطباء أسنان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة الطائف تدعو مقبولي وظائف "أطباء أسنان" للاختبارات التحريرية
سبق

أعلنت جامعة الطائف، اليوم الاثنين، موعد إجراء الاختبارات التحريرية للمقبولين مبدئيًّا من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الصحية "أطباء أسنان"، التي بدأ التقدم لها اعتبارًا من تاريخ 11 ربيع الثاني الماضي، يوم السبت المقبل، الموافق للخامس من شهر رجب.

وقالت جامعة الطائف: الاختبار سيُعقد في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا؛ وسيُجرى اختبار الرجال في مبنى رقم "24" بمقر الجامعة في الحوية "شطر الطلاب"، والدخول من البوابة رقم "4"؛ أما بالنسبة للنساء فسيُعقد الاختبار في مبنى رقم "4" بشطر الطالبات، وسيكون الدخول من البوابة رقم "2".

ودعت الجامعة جميع المتقدمين والمتقدمات الذين وردت أرقامهم ضمن المقبولين مبدئيًّا في موقعها الإلكتروني، إلى الحضور إلى الجامعة في الزمان والمكان المحددين للاختبار، وكذلك حسب أرقام المباني والقاعات الموضحة؛ محضرين معهم أساس استمارة التوظيف التي تمت تعبئتها وطباعتها من موقع الجامعة، بعد التوقيع عليها في الحقل المخصص من صاحب الطلب، وأصل الهوية الوطنية.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
01:42 PM

جامعة الطائف تدعو مقبولي وظائف "أطباء أسنان" للاختبارات التحريرية

تُعقد السبت المقبل في شطري الطلاب والطالبات؟.. مع إحضار الاستمارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أعلنت جامعة الطائف، اليوم الاثنين، موعد إجراء الاختبارات التحريرية للمقبولين مبدئيًّا من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الصحية "أطباء أسنان"، التي بدأ التقدم لها اعتبارًا من تاريخ 11 ربيع الثاني الماضي، يوم السبت المقبل، الموافق للخامس من شهر رجب.

وقالت جامعة الطائف: الاختبار سيُعقد في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا؛ وسيُجرى اختبار الرجال في مبنى رقم "24" بمقر الجامعة في الحوية "شطر الطلاب"، والدخول من البوابة رقم "4"؛ أما بالنسبة للنساء فسيُعقد الاختبار في مبنى رقم "4" بشطر الطالبات، وسيكون الدخول من البوابة رقم "2".

ودعت الجامعة جميع المتقدمين والمتقدمات الذين وردت أرقامهم ضمن المقبولين مبدئيًّا في موقعها الإلكتروني، إلى الحضور إلى الجامعة في الزمان والمكان المحددين للاختبار، وكذلك حسب أرقام المباني والقاعات الموضحة؛ محضرين معهم أساس استمارة التوظيف التي تمت تعبئتها وطباعتها من موقع الجامعة، بعد التوقيع عليها في الحقل المخصص من صاحب الطلب، وأصل الهوية الوطنية.

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