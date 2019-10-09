النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سجون عسير تكرّم منسوبيها الحاصلين على جائزة التميز الإداري

من فئة الضباط والموظفين والأفراد والموظفات والعسكريات

كرّمت مديرية السجون بمنطقة عسير، الأربعاء، عددًا من منسوبيها الحاصلين على جائزة التميُّز الإداري للعام 1440هـ، من فئة الضباط والموظفين والأفراد والموظفات والعسكريات.

جاء ذلك في حفل أُقيم بحضور مدير السجون بالمنطقة العميد سعد بن تراحيب بن غنام، الذي أشاد بالمكرمين وهنّأهم لنيلهم جائزةَ التميز الإداري.

كما تمنّى لهم التوفيق وبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

عسير مديرية السجون بمنطقة عسير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
سجون عسير تكرّم منسوبيها الحاصلين على جائزة التميز الإداري
سبق

كرّمت مديرية السجون بمنطقة عسير، الأربعاء، عددًا من منسوبيها الحاصلين على جائزة التميُّز الإداري للعام 1440هـ، من فئة الضباط والموظفين والأفراد والموظفات والعسكريات.

جاء ذلك في حفل أُقيم بحضور مدير السجون بالمنطقة العميد سعد بن تراحيب بن غنام، الذي أشاد بالمكرمين وهنّأهم لنيلهم جائزةَ التميز الإداري.

كما تمنّى لهم التوفيق وبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
07:18 PM
اخر تعديل
09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
07:42 PM

سجون عسير تكرّم منسوبيها الحاصلين على جائزة التميز الإداري

من فئة الضباط والموظفين والأفراد والموظفات والعسكريات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
0
117

كرّمت مديرية السجون بمنطقة عسير، الأربعاء، عددًا من منسوبيها الحاصلين على جائزة التميُّز الإداري للعام 1440هـ، من فئة الضباط والموظفين والأفراد والموظفات والعسكريات.

جاء ذلك في حفل أُقيم بحضور مدير السجون بالمنطقة العميد سعد بن تراحيب بن غنام، الذي أشاد بالمكرمين وهنّأهم لنيلهم جائزةَ التميز الإداري.

كما تمنّى لهم التوفيق وبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,851
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,625
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,719
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,399

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة