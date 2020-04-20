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بدون خسائر.. زلزال متوسط القوة يضرب قضاء "كلار" بكردستان العراق

ضرب زلزال متوسط القوة اليوم جنوب شرق قضاء "كلار" التابع لمحافظة السليمانية, بإقليم كردستان, من دون أن يبلغ بوقوع خسائر أو أضرار تذكر.
وأفادت هيئة الرصد الزلزالي العراقية بأن قوة الزلزال بلغت 3,2 درجات على مقياس رختر المكون من 9 درجات, موضحة أن سكان المنطقة لم يشعروا بالزلزال.

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بدون خسائر.. زلزال متوسط القوة يضرب قضاء "كلار" بكردستان العراق
سبق

ضرب زلزال متوسط القوة اليوم جنوب شرق قضاء "كلار" التابع لمحافظة السليمانية, بإقليم كردستان, من دون أن يبلغ بوقوع خسائر أو أضرار تذكر.
وأفادت هيئة الرصد الزلزالي العراقية بأن قوة الزلزال بلغت 3,2 درجات على مقياس رختر المكون من 9 درجات, موضحة أن سكان المنطقة لم يشعروا بالزلزال.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
04:21 PM

بدون خسائر.. زلزال متوسط القوة يضرب قضاء "كلار" بكردستان العراق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضرب زلزال متوسط القوة اليوم جنوب شرق قضاء "كلار" التابع لمحافظة السليمانية, بإقليم كردستان, من دون أن يبلغ بوقوع خسائر أو أضرار تذكر.
وأفادت هيئة الرصد الزلزالي العراقية بأن قوة الزلزال بلغت 3,2 درجات على مقياس رختر المكون من 9 درجات, موضحة أن سكان المنطقة لم يشعروا بالزلزال.

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