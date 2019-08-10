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"الصحة" تطمئن على صحة الحجاج مع هطول الأمطار في مشعر عرفات

أكد المتحدث الرسمي لـ"الصحة" أن الحالة الصحية لضيوف الرحمن مطمئنة مع هطول الأمطار في مشعر عرفات اليوم.

وقال عبر تغريدة من حسابه الرسمي على "تويتر": "بفضل الله الحالة الصحية لضيوف الرحمن مع هطول الأمطار مطمئنة في مشعر ⁧#عرفة⁩، والمنشآت الصحية تواصل تقديم أفضل الخدمات الصحية للحجاج لينعموا بالصحة والعافية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تطمئن على صحة الحجاج مع هطول الأمطار في مشعر عرفات
سبق

أكد المتحدث الرسمي لـ"الصحة" أن الحالة الصحية لضيوف الرحمن مطمئنة مع هطول الأمطار في مشعر عرفات اليوم.

وقال عبر تغريدة من حسابه الرسمي على "تويتر": "بفضل الله الحالة الصحية لضيوف الرحمن مع هطول الأمطار مطمئنة في مشعر ⁧#عرفة⁩، والمنشآت الصحية تواصل تقديم أفضل الخدمات الصحية للحجاج لينعموا بالصحة والعافية".

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
07:13 PM

"الصحة" تطمئن على صحة الحجاج مع هطول الأمطار في مشعر عرفات

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أكد المتحدث الرسمي لـ"الصحة" أن الحالة الصحية لضيوف الرحمن مطمئنة مع هطول الأمطار في مشعر عرفات اليوم.

وقال عبر تغريدة من حسابه الرسمي على "تويتر": "بفضل الله الحالة الصحية لضيوف الرحمن مع هطول الأمطار مطمئنة في مشعر ⁧#عرفة⁩، والمنشآت الصحية تواصل تقديم أفضل الخدمات الصحية للحجاج لينعموا بالصحة والعافية".

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