"تقنية بنات تبوك" تحقق المركز الثالث بالمملكة في قبول المتدربات

في برامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني 1443هـ

حققت الكلية التقنية للبنات بمنطقة تبوك، المركز الثالث بين أعلى خمس كليات تقنية بالمملكة، قبولاً للمتدربات في برامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني 1443هـ، وفق إحصائية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وقدّم مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس علي بن مرزوق البلوي، شكره وتقديره لعميدة الكلية التقنية للبنات بتبوك، سهى بنت محمد حمزي، والهيئة التدريبية والإدارية، على ما حققوه بين صفوف الكليات على مستوى المملكة الذي يعكس جهودهم وتميزهم.

وقال: إن الإنجاز الحقيقي يكمن في قبول أكبر عدد من المتدربين والمتدربات وإتاحة الفرصة لهم في إكمال مسيرتهم العلمية، وفق ما تسعى له المؤسسة لتخريج الكوادر الوطنية المؤهلة علميًا وعمليًا للعمل في المجالات التقنية التي تسهم بشكل مباشر في بناء الاقتصاد الوطني.

وأوضح المهندس "البلوي" أن الكلية قبلت ما يزيد على 470 متدربة في التخصصات التالية: الحاسب، والتقنية الإدارية، والتجميل، والإرشاد السياحي.

فيما تم في الفصل التدريبي الثاني قبول ما يزيد على 1800 متدرب ومتدربة في مختلف التخصصات والمجالات بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

وأشار إلى أن الإدارة تسعى للتوسع في قبول أكبر عدد ممكن من المتدربين والمتدربات وتأهيلهم التأهيل النوعي في المجال التقني والمهني، وفق ما يحتاجه سوق العمل، وتلبية لرغبات الشباب والفتيات بالدخول في المعاهد والكليات التقنية التي تضمن لهم مستقبلهم ونهضة وطنهم.