ودعت الأمانة المجتازين إلى مراجعة مقرها الرئيسي بحي الديرة، وتحديدًا الإدارة العامة للموارد البشرية ممثلة بقسم التوظيف، ابتداء من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل الموافق 25 محرم 1443هـ؛ لاستكمال إجراءات التوظيف، مصطحبين معهم أصول الوثائق اللازمة، وهي: الهوية الوطنية، ووثيقة المؤهل العلمي، والعنوان الوطني، والآيبان البنكي مختومًا من البنك، و4 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

‬أعلنت أمانة منطقة الرياض من خلال موقعها الإلكتروني https://www.alriyadh.gov.sa/ar/muncads/Pages/Ad80.aspx أسماء المجتازين للمقابلات الشخصية للوظائف الهندسية والإدارية التي تم طرحها عبر منصة التوظيف الموحدة (جدارة) بتاريخ 25 شوال 1442هـ.

أمانة الرياض تعلن أسماء مجتازي المقابلات الشخصية للوظائف الهندسية والإدارية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-08-29 ‬أعلنت أمانة منطقة الرياض من خلال موقعها الإلكتروني https://www.alriyadh.gov.sa/ar/muncads/Pages/Ad80.aspx أسماء المجتازين للمقابلات الشخصية للوظائف الهندسية والإدارية التي تم طرحها عبر منصة التوظيف الموحدة (جدارة) بتاريخ 25 شوال 1442هـ. ودعت الأمانة المجتازين إلى مراجعة مقرها الرئيسي بحي الديرة، وتحديدًا الإدارة العامة للموارد البشرية ممثلة بقسم التوظيف، ابتداء من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل الموافق 25 محرم 1443هـ؛ لاستكمال إجراءات التوظيف، مصطحبين معهم أصول الوثائق اللازمة، وهي: الهوية الوطنية، ووثيقة المؤهل العلمي، والعنوان الوطني، والآيبان البنكي مختومًا من البنك، و4 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443 04:27 PM

أمانة الرياض تعلن أسماء مجتازي المقابلات الشخصية للوظائف الهندسية والإدارية دعت المجتازين إلى مراجعة مقرها الرئيسي بحي الديرة ابتداء من اليوم وحتى الخميس المقبل





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‬أعلنت أمانة منطقة الرياض من خلال موقعها الإلكتروني https://www.alriyadh.gov.sa/ar/muncads/Pages/Ad80.aspx أسماء المجتازين للمقابلات الشخصية للوظائف الهندسية والإدارية التي تم طرحها عبر منصة التوظيف الموحدة (جدارة) بتاريخ 25 شوال 1442هـ.

ودعت الأمانة المجتازين إلى مراجعة مقرها الرئيسي بحي الديرة، وتحديدًا الإدارة العامة للموارد البشرية ممثلة بقسم التوظيف، ابتداء من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل الموافق 25 محرم 1443هـ؛ لاستكمال إجراءات التوظيف، مصطحبين معهم أصول الوثائق اللازمة، وهي: الهوية الوطنية، ووثيقة المؤهل العلمي، والعنوان الوطني، والآيبان البنكي مختومًا من البنك، و4 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.