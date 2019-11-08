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"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على الباحة

تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر الحالة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

الأرصاد حالة الطقس أمطار أمطار رعدية رياح

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على الباحة
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر الحالة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441
02:09 PM

"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على الباحة

تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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1,403

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر الحالة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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