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بالصور.. "آل الشيخ" يستقبل سفيري المملكة الجديدين بالصومال وتنزانيا

أوصاهما بالعمل لتقوية العلاقات والروابط الأخوية وبما يخدم المصالح المشتركة

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بالوزارة بالرياض اليوم سفيري خادم الحرمين الشريفين المعيَّنين حديثاً وهما: أحمد بن محمد المولد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصومال، وعبدالله بن علي الشريان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تنزانيا.

وفي مستهلّ اللقاء قدّم الوزير "آل الشخ" التهنئة لهما بثقة القيادة الرشيدة للعمل سفراء لبلادهم في تلك الدول، راجياً لهم التوفيق والإعانة، كما أوصاهما بالعمل الدؤوب لتقوية العلاقات والروابط الأخوية، وبما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق توجيهات القيادة الرشيدة.

واستعرض "آل الشيخ" خلال اللقاء مشاريع وبرامج وزارة الشؤون الإسلامية التي تنفذها في دول العالم ومن ضمنها الدول المعينين بها السفراء وفق اختصاصاتها، حيث ناقش آلية تنفيذها والتنسيق والتكامل مع السفارات في كل ما يخدم رسالة الوزارة وأهدافها العامة.

من جانبهم، قدّم سفيرا خادم الحرمين الشريفين الشكر للوزير "آل الشيخ" على مشاعره الصادقة وتهنئته لهم، وعلى ما تفضل به من توجيهات ونصائح مهمة للعمل بما يحقق رسالة المملكة السامية في خدمة الإسلام والإنسانية جمعاء، مشيدين بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية في نشر الوسطية والاعتدال وخدمة المسلمين بالعالم.

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بالصور.. "آل الشيخ" يستقبل سفيري المملكة الجديدين بالصومال وتنزانيا
سبق

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بالوزارة بالرياض اليوم سفيري خادم الحرمين الشريفين المعيَّنين حديثاً وهما: أحمد بن محمد المولد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصومال، وعبدالله بن علي الشريان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تنزانيا.

وفي مستهلّ اللقاء قدّم الوزير "آل الشخ" التهنئة لهما بثقة القيادة الرشيدة للعمل سفراء لبلادهم في تلك الدول، راجياً لهم التوفيق والإعانة، كما أوصاهما بالعمل الدؤوب لتقوية العلاقات والروابط الأخوية، وبما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق توجيهات القيادة الرشيدة.

واستعرض "آل الشيخ" خلال اللقاء مشاريع وبرامج وزارة الشؤون الإسلامية التي تنفذها في دول العالم ومن ضمنها الدول المعينين بها السفراء وفق اختصاصاتها، حيث ناقش آلية تنفيذها والتنسيق والتكامل مع السفارات في كل ما يخدم رسالة الوزارة وأهدافها العامة.

من جانبهم، قدّم سفيرا خادم الحرمين الشريفين الشكر للوزير "آل الشيخ" على مشاعره الصادقة وتهنئته لهم، وعلى ما تفضل به من توجيهات ونصائح مهمة للعمل بما يحقق رسالة المملكة السامية في خدمة الإسلام والإنسانية جمعاء، مشيدين بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية في نشر الوسطية والاعتدال وخدمة المسلمين بالعالم.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
04:25 PM

بالصور.. "آل الشيخ" يستقبل سفيري المملكة الجديدين بالصومال وتنزانيا

أوصاهما بالعمل لتقوية العلاقات والروابط الأخوية وبما يخدم المصالح المشتركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بالوزارة بالرياض اليوم سفيري خادم الحرمين الشريفين المعيَّنين حديثاً وهما: أحمد بن محمد المولد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصومال، وعبدالله بن علي الشريان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تنزانيا.

وفي مستهلّ اللقاء قدّم الوزير "آل الشخ" التهنئة لهما بثقة القيادة الرشيدة للعمل سفراء لبلادهم في تلك الدول، راجياً لهم التوفيق والإعانة، كما أوصاهما بالعمل الدؤوب لتقوية العلاقات والروابط الأخوية، وبما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق توجيهات القيادة الرشيدة.

واستعرض "آل الشيخ" خلال اللقاء مشاريع وبرامج وزارة الشؤون الإسلامية التي تنفذها في دول العالم ومن ضمنها الدول المعينين بها السفراء وفق اختصاصاتها، حيث ناقش آلية تنفيذها والتنسيق والتكامل مع السفارات في كل ما يخدم رسالة الوزارة وأهدافها العامة.

من جانبهم، قدّم سفيرا خادم الحرمين الشريفين الشكر للوزير "آل الشيخ" على مشاعره الصادقة وتهنئته لهم، وعلى ما تفضل به من توجيهات ونصائح مهمة للعمل بما يحقق رسالة المملكة السامية في خدمة الإسلام والإنسانية جمعاء، مشيدين بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية في نشر الوسطية والاعتدال وخدمة المسلمين بالعالم.

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