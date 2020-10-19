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المكسيك تسجّل 108 وفيات و4119 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الحكومة: العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير

قالت وزارة الصحة بالمكسيك، أمس، إنها سجّلت 4119 إصابة جديدة بفيروس كورونا و108 وفيات، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد، إلى 851227 إصابة و86167 وفاة.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

فيروس كورونا الجديد

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المكسيك تسجّل 108 وفيات و4119 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

قالت وزارة الصحة بالمكسيك، أمس، إنها سجّلت 4119 إصابة جديدة بفيروس كورونا و108 وفيات، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد، إلى 851227 إصابة و86167 وفاة.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
08:39 AM

المكسيك تسجّل 108 وفيات و4119 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الحكومة: العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت وزارة الصحة بالمكسيك، أمس، إنها سجّلت 4119 إصابة جديدة بفيروس كورونا و108 وفيات، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد، إلى 851227 إصابة و86167 وفاة.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

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