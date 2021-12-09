قالت مصادر إعلامية، إن انفجارًا وقع في وسط مأرب، يبدو أنه ناجم عن انفجارصاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثيين، طبقاً لـ"العربية نت".
أنباء عن انفجار في وسط مأرب ناجم عن صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون
قالت مصادر إعلامية، إن انفجارًا وقع في وسط مأرب، يبدو أنه ناجم عن انفجارصاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثيين، طبقاً لـ"العربية نت".
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أنباء عن انفجار في وسط مأرب ناجم عن صاروخ باليستي أطلقه الحوثيونصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-09
09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
06:36 PM
أنباء عن انفجار في وسط مأرب ناجم عن صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون
قالت مصادر إعلامية، إن انفجارًا وقع في وسط مأرب، يبدو أنه ناجم عن انفجارصاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثيين، طبقاً لـ"العربية نت".
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