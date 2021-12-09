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أنباء عن انفجار في وسط مأرب ناجم عن صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون

قالت مصادر إعلامية، إن انفجارًا وقع في وسط مأرب، يبدو أنه ناجم عن انفجارصاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثيين، طبقاً لـ"العربية نت".

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أنباء عن انفجار في وسط مأرب ناجم عن صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون
سبق

قالت مصادر إعلامية، إن انفجارًا وقع في وسط مأرب، يبدو أنه ناجم عن انفجارصاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثيين، طبقاً لـ"العربية نت".

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
06:36 PM

أنباء عن انفجار في وسط مأرب ناجم عن صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت مصادر إعلامية، إن انفجارًا وقع في وسط مأرب، يبدو أنه ناجم عن انفجارصاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثيين، طبقاً لـ"العربية نت".

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