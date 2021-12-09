قالت مصادر إعلامية، إن انفجارًا وقع في وسط مأرب، يبدو أنه ناجم عن انفجارصاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثيين، طبقاً لـ"العربية نت".

أنباء عن انفجار في وسط مأرب ناجم عن صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-09 قالت مصادر إعلامية، إن انفجارًا وقع في وسط مأرب، يبدو أنه ناجم عن انفجارصاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثيين، طبقاً لـ"العربية نت".

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443 06:36 PM

أنباء عن انفجار في وسط مأرب ناجم عن صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون





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قالت مصادر إعلامية، إن انفجارًا وقع في وسط مأرب، يبدو أنه ناجم عن انفجارصاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثيين، طبقاً لـ"العربية نت".