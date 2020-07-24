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"شرطة مكة": الشخص الذي ظهر بزي عسكري ممتطياً جملاً في أحد شوارع العاصمة المقدسة يعاني من اعتلالات نفسية

قالت إنه تم إخضاعه للفحص الطبي تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية

أوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه بالإشارة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن شخص ممتطياً جملاً في أحد شوارع العاصمة المقدسة، وهو يرتدي زياً عسكرياً، فقد باشرت دوريات الأمن هذه الحالة، واتضح أنه (مواطن بالعقد الرابع من العمر) ويعاني من اعتلالات نفسية، حيث تم إخضاعه للفحص الطبي تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.

شرطة مكة المكرمة

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"شرطة مكة": الشخص الذي ظهر بزي عسكري ممتطياً جملاً في أحد شوارع العاصمة المقدسة يعاني من اعتلالات نفسية
سبق

أوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه بالإشارة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن شخص ممتطياً جملاً في أحد شوارع العاصمة المقدسة، وهو يرتدي زياً عسكرياً، فقد باشرت دوريات الأمن هذه الحالة، واتضح أنه (مواطن بالعقد الرابع من العمر) ويعاني من اعتلالات نفسية، حيث تم إخضاعه للفحص الطبي تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
12:41 AM
اخر تعديل
24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
03:43 AM

"شرطة مكة": الشخص الذي ظهر بزي عسكري ممتطياً جملاً في أحد شوارع العاصمة المقدسة يعاني من اعتلالات نفسية

قالت إنه تم إخضاعه للفحص الطبي تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
25
37,503

أوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه بالإشارة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن شخص ممتطياً جملاً في أحد شوارع العاصمة المقدسة، وهو يرتدي زياً عسكرياً، فقد باشرت دوريات الأمن هذه الحالة، واتضح أنه (مواطن بالعقد الرابع من العمر) ويعاني من اعتلالات نفسية، حيث تم إخضاعه للفحص الطبي تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.

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