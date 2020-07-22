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شركة عبدالله العثيم للاستثمار تطلق "مهرجان الأكل بنصف السعر"

في "العثيم مول" بفرعيه بـ"الربوة" و"خريص" بالرياض

أكد محمد بن عبدالله العثيم المدير التنفيذي لشركة عبدالله العثيم للاستثمار عن انطلاق "مهرجان الأكل بنصف السعر"، بالعثيم مول (الربوة- خريص) بالرياض، والذي يستمر لمدة أسبوع بمشاركة نخبة من أشهر وأرقى المطاعم العالمية والمحلية.

وبين "العثيم" أن المهرجان يأتي في إطار الفعاليات المستمرة التي ينظمها المول؛ من أجل تعزيز العلاقة مع المتسوقين وتلبية كامل احتياجاتهم التسويقية والترفيهية.

وسيدفع زوار "العثيم مول" في الربوة وخريص، نصف قيمة الطلبات عند الشراء من المطاعم المشاركة في المهرجان والتي تصل إلى أكثر من 25 مطعماً، ويسري العرض طوال أيام المهرجان حتى 29 يوليو الجاري في منطقة المطاعم داخل المول.

ويعتبر "مهرجان الأكل بنصف السعر"، من أنجح الفعاليات التي تحظى بالاهتمام والإقبال من قبل الزوار، وتحقق التواصل المطلوب وذلك من واقع أنها تقدم خدمة محسوسة ومتاحة لكل زوار المول.

يُذكر أن مجمعي العثيم مول (الربوة- خريص) بالرياض استقطبا سلسلة من أرقى وأشهر المطاعم العالمية والمحلية التي تناسب مختلف الأذواق، فضلا عن الاهتمام بتوفير الخدمات المتكاملة لجميع رواد المطاعم، إلى جانب أن منطقة المطاعم تتميز بإطلالتها المميزة على المنطقة الترفيهية (سفوري لاند) في الربوة وخريص وكذلك مدينة الثلج في الربوة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شركة عبدالله العثيم للاستثمار تطلق "مهرجان الأكل بنصف السعر"
سبق

أكد محمد بن عبدالله العثيم المدير التنفيذي لشركة عبدالله العثيم للاستثمار عن انطلاق "مهرجان الأكل بنصف السعر"، بالعثيم مول (الربوة- خريص) بالرياض، والذي يستمر لمدة أسبوع بمشاركة نخبة من أشهر وأرقى المطاعم العالمية والمحلية.

وبين "العثيم" أن المهرجان يأتي في إطار الفعاليات المستمرة التي ينظمها المول؛ من أجل تعزيز العلاقة مع المتسوقين وتلبية كامل احتياجاتهم التسويقية والترفيهية.

وسيدفع زوار "العثيم مول" في الربوة وخريص، نصف قيمة الطلبات عند الشراء من المطاعم المشاركة في المهرجان والتي تصل إلى أكثر من 25 مطعماً، ويسري العرض طوال أيام المهرجان حتى 29 يوليو الجاري في منطقة المطاعم داخل المول.

ويعتبر "مهرجان الأكل بنصف السعر"، من أنجح الفعاليات التي تحظى بالاهتمام والإقبال من قبل الزوار، وتحقق التواصل المطلوب وذلك من واقع أنها تقدم خدمة محسوسة ومتاحة لكل زوار المول.

يُذكر أن مجمعي العثيم مول (الربوة- خريص) بالرياض استقطبا سلسلة من أرقى وأشهر المطاعم العالمية والمحلية التي تناسب مختلف الأذواق، فضلا عن الاهتمام بتوفير الخدمات المتكاملة لجميع رواد المطاعم، إلى جانب أن منطقة المطاعم تتميز بإطلالتها المميزة على المنطقة الترفيهية (سفوري لاند) في الربوة وخريص وكذلك مدينة الثلج في الربوة.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
06:17 PM

شركة عبدالله العثيم للاستثمار تطلق "مهرجان الأكل بنصف السعر"

في "العثيم مول" بفرعيه بـ"الربوة" و"خريص" بالرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد محمد بن عبدالله العثيم المدير التنفيذي لشركة عبدالله العثيم للاستثمار عن انطلاق "مهرجان الأكل بنصف السعر"، بالعثيم مول (الربوة- خريص) بالرياض، والذي يستمر لمدة أسبوع بمشاركة نخبة من أشهر وأرقى المطاعم العالمية والمحلية.

وبين "العثيم" أن المهرجان يأتي في إطار الفعاليات المستمرة التي ينظمها المول؛ من أجل تعزيز العلاقة مع المتسوقين وتلبية كامل احتياجاتهم التسويقية والترفيهية.

وسيدفع زوار "العثيم مول" في الربوة وخريص، نصف قيمة الطلبات عند الشراء من المطاعم المشاركة في المهرجان والتي تصل إلى أكثر من 25 مطعماً، ويسري العرض طوال أيام المهرجان حتى 29 يوليو الجاري في منطقة المطاعم داخل المول.

ويعتبر "مهرجان الأكل بنصف السعر"، من أنجح الفعاليات التي تحظى بالاهتمام والإقبال من قبل الزوار، وتحقق التواصل المطلوب وذلك من واقع أنها تقدم خدمة محسوسة ومتاحة لكل زوار المول.

يُذكر أن مجمعي العثيم مول (الربوة- خريص) بالرياض استقطبا سلسلة من أرقى وأشهر المطاعم العالمية والمحلية التي تناسب مختلف الأذواق، فضلا عن الاهتمام بتوفير الخدمات المتكاملة لجميع رواد المطاعم، إلى جانب أن منطقة المطاعم تتميز بإطلالتها المميزة على المنطقة الترفيهية (سفوري لاند) في الربوة وخريص وكذلك مدينة الثلج في الربوة.

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